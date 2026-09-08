Isaac Nogués vuelve a casa con las ideas claras: “Yo priorizo muchas cosas antes que lo económico”

El jugador formado en la Penya regresa al Joventut Badalona después de un recorrido que le ha llevado por Huesca, Estados Unidos y Valencia Basket donde se proclamó campeón de Liga Endesa. Nogués vuelve convertido en un jugador más maduro y con la ambición de asumir un papel importante en el nuevo proyecto verdinegro.
Ahora vuelve al club donde creció y al lugar donde vive. Una vuelta que, para Nogués, tiene un significado que va mucho más allá de lo deportivo. “Es como volver a casa”, explica. Y no es una frase hecha. Badalona sigue siendo su ciudad y el Joventut, el club que marcó su formación. Solobasket ha podido hablar con el jugador durante el Media Day antes del inicio de la Lliga Catalana en Tarragona.
Volver a los orígenes
Su regreso también llega después de un verano en el que tuvo diferentes opciones sobre la mesa. Entre ellas, la posibilidad de marcharse de nuevo a Estados Unidos para jugar en el baloncesto universitario (NCAA). Nogués reconoce que recibió ofertas económicamente superiores a las que podía encontrar en España, pero decidió priorizar otros aspectos. La confianza del club, el proyecto y la motivación diaria pesaron más que el dinero.
El jugador verdinegro afronta así una temporada 2026-27 en la que espera tener un papel importante en el equipo de Dani Miret. Defensa, rebote, capacidad para pasar y generar juego son algunas de las características que el técnico quiere aprovechar. Y Nogués llega dispuesto a aportar desde ahí.
Pero antes de mirar hacia adelante, toca repasar un viaje que le ha llevado desde la Penya hasta Estados Unidos y Valencia y que ahora le devuelve al punto de partida.
“Volver a la Penya es volver a casa”
Hace unos años te entrevisté para Solobasket cuando estabas en Portland en la NBA G League. Ha sido un viaje importante desde entonces. Ahora toca empezar por el regreso a la Penya. ¿Qué significa para ti volver al Joventut?
Para mí es como volver a casa. Y además es volver a casa en todos los aspectos. Es el club donde he crecido y también vuelvo a casa porque yo vivo en Badalona. Así que vuelvo a casa de todas las maneras.
Es mucho más que solamente jugar a baloncesto en un sitio en el que estoy a gusto. Es volver al lugar donde me he formado, donde he pasado muchos años y donde conozco a mucha gente. Por eso para mí tiene un significado especial.
Un camino con diferentes paradas
El regreso a Badalona no se entiende sin todo lo que ha ocurrido durante los últimos años. Nogués salió de la Penya para buscar minutos y protagonismo en Huesca en Segunda FEB, dio posteriormente un paso importante en Estados Unidos con Rip City Remix, filial de Portland Trail Blazers y terminó llegando a Valencia Basket el curso anterior, donde vivió una temporada de éxitos colectivos y siguió desarrollando diferentes aspectos de su juego.
Cada etapa, explica, le dejó algo diferente.
Te vas de la Penya, pasas por Huesca, después decides irte a Portland y el año pasado estás en Valencia. ¿Cómo ha sido todo este camino y con qué te quedas de cada etapa?
De la etapa de la Penya me quedo con toda la formación, con todos los entrenadores que he tenido y con que cada uno me ha enseñado lo suyo.
Luego, en Huesca creo que gané protagonismo. Fue un año muy importante para mí, sobre todo a nivel mental. Era la primera vez que jugaba con compañeros que no conocía absolutamente de nada, con un entrenador al que no conocía de nada y en una ciudad que tampoco conocía.
Rafa Sanz, que fue mi entrenador allí, me ayudó mucho. Fue muy exigente conmigo y, de esa manera, también me ayudó muchísimo a mejorar. Sobre todo me permitió tener otro tipo de protagonismo al que yo no había estado acostumbrado.
Portland, un punto de inflexión
Su paso por Estados Unidos ocupa un lugar especial dentro de su evolución. Portland no solo le permitió competir en una liga diferente, sino que encontró un contexto y un cuerpo técnico que, según el propio jugador, resultaron determinantes para su crecimiento.
¿Qué supuso Portland para ti?
En Portland tuve unos compañeros muy buenos, tanto a nivel de juego como individualmente y también a nivel personal. Pero creo que lo que más me ayudó fue el staff, especialmente Sergi Oliva y Fabián Téllez, que ahora está aquí con el equipo femenino de Joventut Badalona.
Yo no sé cómo habría sido ni dónde estaría a día de hoy si no los hubiera tenido a ellos dos. Creo que el año más importante de mi vida ha sido el de Estados Unidos porque fue la liga más seria en la que había estado y en la que di un paso adelante. Fue también un momento en el que me pude dejar ver un poco más, cuando quizá ya estaba algo fuera de la órbita.
Y obviamente fue gracias a Sergi y a Fabián.
También a los otros ayudantes, pero yo a todo el mundo le digo que no sé si el entrenador de Portland no hubiera sido catalán si a día de hoy estaría al nivel en el que estoy.
Porque muchas veces solo depende de que el entrenador confíe en ti. No es solamente el nivel que tengas. Puedes tener más nivel que otros jugadores, pero si el entrenador no confía en ti es más complicado.
Al ser catalán empatizó conmigo. Dijo “bueno, pues vamos a ver qué puede hacer este chaval” y le salió bien.
Valencia y una evolución más allá de los minutos
Su última parada antes de regresar a Badalona fue Valencia con Pedro Martínez. Una temporada con éxitos colectivos y con un proceso de crecimiento que Nogués considera importante pese a no haber disfrutado de todos los minutos que hubiera querido.
¿Y qué te llevas de Valencia?
Mucho éxito a nivel grupal, que al final eso me lo llevo para siempre. Unos compañeros magníficos. Todos eran buenísimas personas y también muy buenos en la pista. El staff me ayudó mucho.
Creo que también hubo muchos pequeños detalles que mejoré.
Siempre he sido un gran reboteador, pero ahora soy mejor reboteador que hace un año. Aunque no haya jugado todo lo que me hubiera gustado, en los entrenamientos también mejoras. Y lo mismo con la defensa.
Siempre he sido muy buen defensor, pero ahora soy mejor defensor de lo que era hace un año.
“Estoy aquí porque quiero”
Una de las cuestiones más interesantes de su regreso tiene que ver con las alternativas que tuvo durante el verano. El crecimiento del baloncesto universitario estadounidense y el movimiento de jugadores hacia la NCAA también abrió una puerta para Nogués.
Sin embargo, decidió quedarse.
Cuando termina tu etapa en Portland y llega después Valencia, ¿hubo opciones reales de volver antes a la Penya? ¿Y qué ocurrió con las posibilidades de ir a la NCAA?
Lo de la liga universitaria ha sido sobre todo este verano 2026. Antes de firmar con la Penya, incluso desde enero, diría que me fueron llegando cosas. Al final no ha sido una cosa que no se haya hecho porque no haya tenido ofertas. He tenido ofertas muy altas económicamente hablando, bastante más que lo que podía encontrar aquí, por supuesto.
Pero yo estoy aquí porque quiero. Y básicamente porque la Penya ha confiado en mí. En mi caso creo que es muy importante tener una motivación diaria para jugar y no jugar solamente por lo económico.
Si me hubiera ido a Estados Unidos, probablemente ese habría sido el caso. No es una liga profesional. Es una competición muy importante, sí, pero no cada partido vale lo mismo que aquí. Tampoco conectas tanto con la afición como conectas en España o en Europa. Yo priorizo muchas cosas antes que lo económico.
Una decisión diferente a la del año pasado
El regreso a Badalona pudo producirse ya el pasado verano. Nogués reconoce que hubo conversaciones, pero entonces consideró que Valencia le ofrecía un escenario más favorable para su desarrollo.
Ahora la situación ha cambiado.
El año pasado también hubo rumores sobre una posible vuelta a la Penya. ¿Es cierto que hubo contactos?
Sí, hablé con la Penya.
Mucha gente dijo que era una cuestión económica, pero no fue algo económico. Yo consideré que Valencia Basket confiaba más en mí el año pasado de lo que lo hizo la Penya.
Este año, por ejemplo, no he tenido ninguna duda de que la Penya ha confiado en mí más que nadie.
El año pasado yo quería venir a la Penya, sí quería. Pero creí que mi desarrollo, o que iba a tener más oportunidades, porque confiaba más en mí, iba a estar en Valencia.
Luego te puedes equivocar o no, pero yo en ningún momento me arrepiento de mis decisiones. Normalmente las tomo así. Dudo, claro que dudo, pero cuando la tengo tomada, ya está.
Si luego sale mal, no pienso “tendría que haber tomado otra decisión”.
Una Penya todavía en construcción
El regreso de Nogués coincide con una Penya que afronta una nueva temporada con cambios y con una plantilla que todavía necesita tiempo para ensamblarse. El propio jugador reconoce que el equipo aún está en fase de construcción y que las sensaciones actuales pueden cambiar mucho durante las próximas semanas.
Vamos ahora con esta temporada 2026-27. ¿Cómo ves la plantilla? ¿Cómo ves el roster, la pretemporada y lo que viene por delante con la Supercopa?
La plantilla me gusta mucho. Creo que todavía está en rodaje porque hay muchos jugadores que han entrado y salido o que han llegado más tarde. Está el caso de Álex Reyes, que tuvo el problema en el ojo; Kwan Cheatham empezó más tarde; Ludde, Simon, Yannick, que todavía no ha vuelto a entrar; jugadores que se fueron a las ventanas…
Sulejmanovic ha empezado a entrenar y a jugar partidos hace poco y todavía no ha entrado del todo.
Creo que la plantilla y el equipo van a estar mucho mejor dentro de un tiempo de lo que podemos estar ahora. Al final es complicado, tanto para los jugadores como para el staff, poner en funcionamiento algo que nunca ha podido estar junto al cien por cien.
Pero el equipo a mí me gusta mucho.
Defensa, rebote y también capacidad para generar
En esta nueva etapa en Badalona, Nogués sabe perfectamente qué espera de él Dani Miret. Su papel estará muy relacionado con aquellas características que le han acompañado durante su carrera, aunque el jugador también reivindica que puede ofrecer mucho más en ataque.
¿Qué te pide Dani Miret? ¿Qué quiere de Isaac Nogués?
Básicamente me pide un poco lo que puedo dar: defensa y rebote. Pero tampoco me descarta a nivel ofensivo. Creo que son conscientes de que soy un buen pasador y un buen generador.
Si hay situaciones en las que puedo ayudar a generar, no dudan. No me dicen que cuando coja el rebote tenga que dar siempre el primer pase y ya está.
Pero sí que, sobre todo, la defensa y el rebote son aspectos que me piden. A mí también me gusta hacerlos y creo que por ahí va a estar un poco la importancia que puedo llegar a tener en el equipo.
De admirarlos por televisión a compartir vestuario
Hay una situación que para Nogués todavía resulta difícil de asimilar. Después de años siguiendo el baloncesto por televisión, ahora le toca compartir vestuario y pista con jugadores que forman parte de sus referentes.
Primero fue Ante Tomic y ahora llega Ricky Rubio. Dos nombres históricos con los que cualquier joven jugador ha crecido.
El año pasado le hice esta pregunta a varios jugadores de la Penya. Ahora te la hago a ti, que vuelves a Badalona. ¿Qué supone compartir vestuario con dos estrellas como Ante Tomic y Ricky Rubio?
Para mí es un poco raro. Son personas que has admirado durante toda la vida. Yo siempre he sido muy seguidor del baloncesto en general.
A Tomic lo seguía cuando jugaba en el Barça y en el Madrid, y después cuando estuvo en la Penya.
A Ricky lo he seguido también. En la Penya no te diría porque yo era muy pequeño, pero sí cuando jugó en Utah, Cleveland o Minnesota.
Entonces es algo raro.
Ya me pasó el año pasado porque para mí cualquier jugador al que haya estado viendo por la televisión, como Pradilla, por ejemplo, o jugadores que quizá no tienen una trayectoria tan histórica como Ricky, pero que yo haya visto con la selección, en la Copa o jugando partidos, y de repente estar con ellos o jugar contra ellos…
A día de hoy todavía me cuesta un poco asimilarlo.
Pero para mí es un placer poder compartir con ellos, poder hacerles preguntas y poder aprender de ellos.
Una temporada para mirar hacia arriba
La vuelta de Nogués llega además en un momento en el que la Penya quiere dar un paso adelante en diferentes competiciones. El calendario ofrece desde el primer momento oportunidades para competir por títulos y el jugador no quiere renunciar a ninguna de ellas.
Mirando un poco más hacia el futuro, ¿qué objetivos os marcáis para esta temporada?
Creo que el primer objetivo empieza mañana, porque la Lliga Catalana es una competición oficial y no hay que dejarla pasar. Hay que lucharla para ganar. Además, creo que hace más de 15 años que la Penya no la gana. Entonces, cada año es una oportunidad.
Luego está la Supercopa, que también es una oportunidad grandísima. Está a una semana y algo, dos semanas, y es una competición de máxima condición. Es como la Copa, pero ya estás en semifinales. Es un pasito menos que tienes que dar.
Después está la Liga, intentar hacer playoffs y hacerlo lo mejor posible. También obtener billete para la Copa de febrero. Al final, en una competición a un partido nunca se sabe. Siempre hay opciones.
“La BCL se puede ganar perfectamente”
Nogués no se conforma con señalar los objetivos más evidentes. En su regreso a Badalona también mira hacia Europa y pone sobre la mesa una competición en la que considera que la Penya puede competir por todo.
¿Y la BCL?
Para mí la BCL es una competición que también se puede ganar perfectamente y que hay que luchar al cien por cien desde el inicio.
Porque al final, si te vas dejando partidos, luego te acuerdas de ese partido que perdiste.
Y creo que tenemos que ir a por todas desde el principio.