Real Madrid Baloncesto y NCAA: la herencia blanca

La NCAA se ha convertido en una vía cada vez más habitual para los jóvenes talentos europeos que, una vez terminada su etapa junior, cruzan el Atlántico sin llegar a debutar en el baloncesto profesional del continente. El atractivo es evidente: un entorno competitivo en el que seguir creciendo, la posibilidad de cursar estudios universitarios y, desde hace unos años, acceder también a ingresos económicos.

Baba Miller marcó el inicio

Este cambio está afectando especialmente a las grandes canteras europeas. El Real Madrid es uno de los clubes que más está notando este éxodo de talento. Varios de sus jóvenes jugadores han optado en los últimos años por continuar su formación en diferentes programas universitarios estadounidenses en lugar de iniciar su carrera profesional en Europa.

Uno de los primeros casos que marcó el camino fue el de Baba Miller, cuya marcha fue explicada en su momento por Solobasket. El jugador madridista se convirtió en uno de los primeros canteranos de la entidad en dar el salto a Estados Unidos, abriendo una vía que posteriormente han seguido otras promesas formadas en Valdebebas.

Los novatos en NCAA desde Real Madrid

Egor Amosov

Edad : 18

: 18 País : Rusia

: Rusia Universidad: UConn

Fue una de las grandes sensaciones de la cantera del Real Madrid la pasada temporada. En su único curso como madridista, Amosov fue una pieza clave en la conquista de la Liga U22, dejando un gran rendimiento que despertó el interés de varias universidades estadounidenses.

Finalmente, el ruso aceptó la propuesta de UConn, una de las grandes referencias de la NCAA, donde se pondrá a las órdenes de un técnico histórico como Dan Hurley. Allí compartirá vestuario con talentos como Braylon Mullins con el objetivo de devolver a los Huskies a la cima y pelear por un título que conquistaron en 2023 y 2024.

Ilia Frolov

Edad : 18

: 18 País : Rusia

: Rusia Universidad: Arkansas

De los Huskies a los Razorbacks. Ilia Frolov, compatriota de Amosov y con más recorrido en la cantera del Real Madrid, da el salto a Arkansas, donde se pondrá a las órdenes de una leyenda como John Calipari. El ruso afronta esta nueva etapa con el objetivo de seguir creciendo y ayudar a los Razorbacks a superar el Sweet Sixteen alcanzado la pasada temporada.

Frolov compartirá vestuario con otro talento europeo como Miika Muurinen, después de llegar a la cantera blanca en 2023, cuando se incorporó al Cadete A. El pasado curso fue uno de los jugadores destacados de la Liga U22 y dejó también buenos números en el ANGT, con 10 puntos y 4,8 rebotes de promedio.

Izan Almansa

Edad : 21

: 21 País : España

: España Universidad: Gonzaga

Ya ha llegado la elegibilidad para Izan Almansa, cuyo nombre aparece en el roster de los Bulldogs para la temporada NCAA 2026-27. El murciano está llamado a tener un papel importante en el sistema de Mark Few, aunque su debut en la competición universitaria podría arrancar desde el banquillo.

Será un nuevo capítulo en una trayectoria marcada por su paso por Overtime Elite, Ignite de la NBA G League, la NBL australiana y el Real Madrid. Formado en la cantera del UCAM Murcia, Almansa se incorporó al conjunto blanco en 2019 como jugador del Cadete B.

Gunars Grinvalds

Edad: 18

País: Letonia

Universidad: UCLA

Cronin apuesta por un tándem europeo de freshmen con Gunars Grinvalds, procedente del Real Madrid, y Kusturica, formado en la cantera del Barça Basket. Ambos afrontan su primera temporada en la NCAA, todavía con la incógnita sobre el papel que asumirán en su nuevo equipo.

Grinvalds llegó al Real Madrid en 2021, con apenas 13 años, procedente del BS Riga, para incorporarse al equipo infantil. El letón completó todo el recorrido por la cantera blanca, pasando por las diferentes categorías hasta alcanzar el equipo júnior en la temporada 2024-25. Un año después, dio el salto al conjunto U22, cerrando así su etapa de formación en Madrid antes de cruzar el Atlántico.

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Su progresión también le permitió estrenarse con el primer equipo. El 5 de octubre de 2025 debutó en la Liga Endesa ante el Gran Canaria, en la primera jornada, con 17 años y ocho meses. Grinvalds disputó 1:06 minutos en el último cuarto y anotó un punto en la victoria del Real Madrid por 81-71 en el Movistar Arena.

Los veteranos en NCAA desde Real Madrid

Jan Vide

Edad : 21

: 21 País : Eslovenia

: Eslovenia Universidad : Loyola Marymount

: Loyola Marymount Stats 25-26 : 12.1 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias

: 12.1 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias Camino NCAA: UCLA y Loyola Marymount

Fue uno de los primeros canteranos del Real Madrid en hacer las maletas rumbo a la NCAA y aceptar la propuesta de los Bruins de UCLA, donde llegó a coincidir con Aday Mara. Sin embargo, el jugador de Domžale apenas tuvo protagonismo durante su año de freshman y decidió cambiar de aires para continuar su carrera en Loyola Marymount, muy cerca del campus de UCLA, bajo las órdenes de Stan Johnson.

En los Lions fue ganando peso progresivamente y mejoró sus prestaciones temporada tras temporada, especialmente durante su año junior, cuando promedió 12 puntos y 28 minutos por partido. Ahora afronta su último curso en la NCAA con el objetivo de cerrar su etapa universitaria por todo lo alto y ayudar a Loyola Marymount a competir por el título de la West Coast Conference.

Ismaila Diagne

Edad : 19

: 19 País : Senegal

: Senegal Universidad : San Francisco

: San Francisco Stats 25-26 : 1.1 puntos, 2.4 rebotes, 7 minutos

: 1.1 puntos, 2.4 rebotes, 7 minutos Camino NCAA: Gonzaga

Ismaila Diagne nació en Nguekokh y llegó al Real Madrid en 2019, con apenas 13 años, para incorporarse al Infantil A. Su llegada al conjunto blanco fue posible gracias al trabajo del ojeador especializado en baloncesto de formación africano José Antonio Pelos Expósito, que detectó su potencial.

El senegalés completó su formación en la cantera madridista y durante las temporadas 2022-23 y 2023-24 compaginó el Júnior A con el filial de Liga EBA. Su progresión también le permitió dar el salto al primer equipo: el 7 de mayo de 2023 debutó en la Liga Endesa ante Unicaja Málaga, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en disputar un partido oficial con el Real Madrid. Diagne saltó a pista cuando quedaban 55 segundos y anotó un punto en la victoria madridista por 102-90.

Después de dos temporadas en Gonzaga, Diagne entró en el Transfer Portal y afrontará el curso 2026-27 en San Francisco. El senegalés se incorpora a unos Dons, dirigidos por Chris Gerlufsen, con el objetivo de encontrar el protagonismo que no llegó a tener durante su etapa con los Bulldogs.

Massamba Diop

Edad : 21

: 21 País : Segenal

: Segenal Universidad : Gonzaga

: Gonzaga Stats 25-26 : 13.6 puntos, 5.8 rebotes, 2.1 tapones

: 13.6 puntos, 5.8 rebotes, 2.1 tapones Camino NCAA: Arizona State

Mor Massamba Diop es uno de los canteranos que podría tomar el relevo la próxima temporada de jugadores formados en el Real Madrid que han alcanzado la NBA a través del Draft, como Egor Demin, Henri Veesaar o Baba Miller. El pívot de Rufisque se formó en las categorías inferiores del conjunto blanco, donde militó en el equipo júnior entre 2020 y 2022. En la temporada 2022-23, con apenas 17 años, dio el salto al filial madridista en Liga EBA.

En agosto de 2023 fichó por el Gran Canaria y pasó a formar parte de su equipo filial en LEB Plata, donde firmó unos promedios de 10,4 puntos, 6,7 rebotes y 1,5 tapones por partido. Su progresión le abrió las puertas del baloncesto universitario estadounidense y, en junio de 2025, se incorporó a Arizona State para competir con los Sun Devils en la NCAA.

Su gran temporada como freshman en Arizona State le supone firmar con Gonzaga, donde se incorpora a un proyecto ambicioso. Todo apunta a que asumirá el puesto de pívot titular en un programa que aspira a grandes objetivos esta temporada.

Sidi Gueye

Edad : 18

: 18 País : Senegal

: Senegal Universidad : Santa Clara

: Santa Clara Stats 25-26 : 1.3 puntos, 0.8 rebotes, 3.4 minutos

: 1.3 puntos, 0.8 rebotes, 3.4 minutos Camino NCAA: Arizona, Santa Clara

Sidi Gueye llegó a la cantera del Real Madrid en 2021, con 13 años, para incorporarse al Cadete B. Su progresión fue rápida y en octubre de 2022 debutó con el filial en Liga EBA, compaginando su participación con las categorías inferiores. En la temporada 2023-24 fue uno de los habituales del filial, con el que promedió 8,3 puntos, 6,6 rebotes, 2 asistencias y 1,2 tapones, además de conquistar el ANGT con el Júnior A.

En octubre de 2024 dio el salto al primer equipo del Real Madrid, debutando en Liga Endesa ante el Bàsquet Girona y, apenas cuatro días después, en la Euroliga frente al Estrella Roja. Tras cruzar el Atlántico, su primer curso en la NCAA estuvo marcado por un papel secundario en Arizona. En abril entró en el Transfer Portal y decidió cambiar de escenario para afrontar su segundo año universitario en Santa Clara, donde se incorporó al proyecto de los Broncos de Herb Sendek con el objetivo de ganar protagonismo, minutos y peso en el equipo.

Declan Duru

Edad : 19

: 19 País : Alemania

: Alemania Universidad : UC Santa Barbara

: UC Santa Barbara Stats 25-26 : 1.3 puntos, 1.2 rebotes

: 1.3 puntos, 1.2 rebotes Camino NCAA: Texas, Santa Barbara

De Texas a Santa Barbara. El alero alemán deja los Longhorns de Texas para incorporarse a los Gauchos de UC Santa Barbara, en la Big West Conference, en busca de los minutos y el protagonismo que no encontró en Austin. Formado en la cantera del Real Madrid, pasó cinco años en el conjunto blanco y llegó incluso a debutar con el primer equipo bajo las órdenes de Chus Mateo antes de dar el salto al baloncesto universitario estadounidense.

SIGNED & OFFICIAL ✍️

Welcome to Santa Barbara, Declan Duru Jr.!🌴



➡️11.4PPG 5.3RPG at 2025 FIBA U19 World Cup

➡️10.8PPG 8.6RPG at 2024 U17 World Cup

➡️2025 FIBA U19 World Cup Silver Medalist 🥈#GoGauchos | @declan_durujr pic.twitter.com/2zkW4NVkPC — UC Santa Barbara Basketball (@UCSBbasketball) May 21, 2026

Max García Plata

Edad : 19

: 19 País : España

: España Universidad : Incarnate Word

: Incarnate Word Stats 25-26 : sin participación

: sin participación Camino NCAA: Florida State, Incarnate

Internacional en las categorías inferiores de España, Max García-Plata dio el salto de Estudiantes al Real Madrid en junio de 2024. Poco después se incorporó a los Seminoles de Florida State, aunque no llegó a disputar ningún partido oficial durante la pasada temporada. Ahora cambia de escenario y aterriza en los Cardinals de San Antonio, Texas, para incorporarse al proyecto de Shane Heirman con el objetivo de estrenarse en la NCAA y empezar a ganar protagonismo en el programa de la Southland Conference. Al no haber disputado minutos oficiales, García-Plata mantiene su condición de redshirt y conserva sus cuatro años de elegibilidad.

El caso de Olivier Rioux

Olivier Rioux, uno de los jugadores más altos del baloncesto universitario, continúa su carrera en la NCAA con un cambio de rumbo. El canadiense, que en 2019 pasó por el entorno del Real Madrid y llegó a participar con el conjunto blanco en el Torneo FIBA U13 de Castelldefels, se incorpora ahora a UC Irvine, en la Big West Conference, después de su etapa en los Gators de Florida.

Rioux, que llegó a ser reconocido por Guinness World Records como el adolescente más alto del mundo en 2021, alcanza actualmente los 2,36 metros. Tras disputar únicamente 11 partidos durante la temporada 2025-26 con los Gators, decidió entrar en el Transfer Portal en busca de una mayor continuidad y protagonismo. Su llegada a UC Irvine supone una nueva oportunidad para ganar minutos y asumir un papel más relevante en la NCAA.

Los Jugadores mas altos en la historia de NCAA son los siguientes:

Jugador Universidad Altura 1 Olivier Rioux Florida, UC Irvine 2,36 2 George Bell Morris Brown, Biola 2,34 3 Nel Fingleton North Carolina, Holy Cross 2,31 4 Paul Sturgess Florida Tech, Mountain State 2,31 5 Kenny George UN Ashveville 2,31

Futuro de los canteranos del Real Madrid

Es uno de los grandes interrogantes que plantea el salto a la NCAA para los jóvenes jugadores que deciden emprender la aventura estadounidense. En los últimos años, el Real Madrid ha incorporado talento procedente de otras competiciones, como Izan Almansa desde la NBL australiana, mientras que también recuperó a Eli John Ndiaye tras su paso por la NBA G League, antes de cederlo esta temporada al Joventut Badalona.

Para algunos, la NCAA puede convertirse en un trampolín hacia la NBA a través del Draft, como ocurrió con Egor Demin o Baba Miller. Otros, sin embargo, deberán encontrar caminos alternativos para dar el salto al baloncesto profesional. En todos los casos, la puerta del Real Madrid no parece cerrada: las oficinas del conjunto blanco siguen de cerca la evolución de aquellos jugadores que un día formaron parte de su cantera.

Jugadores del Real Madrid en el Draft de la NBA