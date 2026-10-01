Gigantes y pequeños: los extremos que rompen la ACB

La Liga Endesa 2026-27 ya ha alzado el telón y el nuevo curso llega cargado de nombres, historias y estadísticas que seguir de cerca. Entre todos esos datos hay uno que siempre despierta curiosidad y que en baloncesto adquiere una dimensión especial: la altura. ¿Quién será el jugador más alto de la competición? ¿Y quién ocupará el otro extremo de la clasificación? Dos perfiles radicalmente distintos que permiten dibujar, desde los centímetros, uno de los retratos más curiosos de la temporada.

Los gigantes de la Liga Endesa

Por norma general, los jugadores de baloncesto superan en unos 20 centímetros la estatura media de un hombre, una diferencia que refleja hasta qué punto la altura es un factor determinante en este deporte. Ser alto ofrece numerosas ventajas, especialmente cerca del aro, situado a 3,05 metros del suelo. Cuanto mayor sea la estatura y más cerca se encuentre el jugador de la canasta, más sencillo resulta finalizar las acciones de corta distancia, además de facilitar aspectos como el rebote, los tapones o la defensa.

En cualquier liga de baloncesto del mundo, conocer quiénes son los jugadores más altos siempre despierta interés. Y la Liga Endesa 2026-27 no es una excepción. El top 10 de esta temporada presenta varias caras nuevas, con fichajes llegados durante el verano que buscan hacerse un hueco y asumir un papel protagonista en sus respectivos equipos.

En lo más alto de esta particular clasificación, sin embargo, aparece un viejo conocido: Edy Tavares. El pívot del Real Madrid, con sus 2,20 metros, vuelve a situarse entre los gigantes de la competición y se convierte en el jugador más alto del curso. Tavares toma así el relevo de Youssoupha Fall, que con sus 2,21 metros había encabezado esta clasificación.

Top10 de jugadores más altos ACB 2026-27

1 – Edy Tavares – Real Madrid – 2,20

– Real Madrid – 2,20 2 – Artem Pustovyi – MoraBanc Andorra – 2,19

3 – Felipe dos Anjos – Monbus Obradoiro – 2,18

4 – Danko Brankovic – Río Breogán – 2,17

4 – Ante Tomic – Joventut Badalona – 2,17

4 – Giorgi Shermadini – La Laguna Tenerife – 2,17

7 – Olek Balcerowski – Barça Basket – 2,16

7 – Balsa Koprovica – Recoletas Salud SPB – 2,16

Dmyto Skapintsev – Leyma Coruña – 2,16

10 – Aotumane Diane – iLERNA Lleida – 2,15

Los datos de los ‘gigantes’

Tavares domina una clasificación en la que tampoco faltan varios nombres históricos de la Liga Endesa, como Pustovyi, Tomic o Shermadini. Junto a ellos aparecen dos novedades que se estrenan esta temporada en el top de los jugadores más altos: Balsa Koprivica y Dmytro Skapintsev. El pívot serbio del San Pablo Burgos aterriza en la Liga Endesa después de su paso por el Bahçeşehir Koleji turco y tras haber sido seleccionado en el Draft de la NBA de 2021. Por su parte, el center ucraniano llega con un amplio recorrido por distintas competiciones europeas y con la experiencia de haber disputado dos partidos con los New York Knicks.

Los equipos con más centímetros de la temporada 2026-27

El otro gran dato que deja la altura, más allá de identificar a los jugadores con más centímetros, es descubrir qué equipos presentan una mayor estatura media. En este particular ranking, el Surne Bilbao Basket se sitúa al frente con una media de 2,001 metros, impulsado por un trío de interiores de gran envergadura: Tryggvi Hlinason, con 2,15 metros; Ondrej Hustak, con 2,12; y Bastien Vautier, con 2,10.

Por detrás aparece el Casademont Zaragoza, con una media de 1,998 metros, mientras que el San Pablo Burgos completa el podio con 1,996. Tres equipos que hacen de la altura una de sus principales señas de identidad en este inicio de la Liga Endesa 2026-27.

Equipo Altura media Surne Bilbao 2,001 m Casademont Zaragoza 1,998 m Recoletas Salud San Pablo Burgos 1,996 m Real Madrid 1,995 m Monbus Obradoiro 1,994 m Joventut 1,994 m UCAM Murcia 1,989 m Valencia Basket 1,986 m Leyma Coruña 1,986 m Unicaja 1,984 m Río Breogán 1,981 m Barça 1,979 m La Laguna Tenerife 1,978 m Manresa 1,978 m Lleida 1,972 m Baskonia 1,971 m Andorra 1,965 m Girona 1,962 m

Los ‘bajitos’ de ACB

En el otro extremo de esta particular clasificación por centímetros de la Liga Endesa 2026-27 aparecen los jugadores más bajos de la competición. El liderato corresponde a Darius McGhee, uno de los fichajes del Hiopos Lleida, que con sus 1,74 metros se sitúa como el jugador de menor estatura del campeonato. El base nacido en Roxboro, Carolina del Norte, y formado en Liberty, ha irrumpido con fuerza en la ACB: en su debut firmó 21 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, convirtiéndose desde el primer momento en uno de los nombres propios del inicio de temporada.

El segundo puesto de esta particular clasificación corresponde a TJ Shorts, nuevo jugador desde este verano del Valencia Basket y uno de los fichajes más destacados del verano en la Liga Endesa. El base estadounidense llega al conjunto taronja con la responsabilidad de asumir un papel protagonista y recoger el testigo dejado por Jean Montero. Timothy Neocartes Shorts ya ha dejado muestras de su talento en este inicio de curso, firmando actuaciones destacadas tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga.

Top 10 de jugadores bajitos Liga Endesa 2026-27

1 – Darius McGhee – iLERNA Lleida – 1,74

– iLERNA Lleida – 1,74 2 – TJ Shorts – Valencia Basket – 1,75

3 – Dídac Cuevas – Leyma Coruña – 1,78

4 – Markus Howard – Kosner Baskonia – 1,79

4 – Dominykas Stenionis – FIACT Joventut – 1,79

6 – Ferran Bassas – Kid&Us Manresa – 1,81

6 – Facundo Campazzo – Real Madrid – 1,81

8 – Brandon Childress – Monbus Obradoiro – 1,83

8 – Bruno Fitipaldo – La Laguna Tenerife – 1,83

8 – Kendrick Perry – Unicaja Málaga – 1,83

8 – Michael Forrest – UCAM Murcia – 1,83

El caso Darius McGhee

El nuevo fichaje del Lleida no solo es el jugador más bajo de la Liga Endesa 2026-27, sino que sus 1,74 metros le permiten entrar también en la historia de la competición como uno de los bases de menor estatura. McGhee se sitúa en el séptimo escalón de esta particular clasificación histórica, junto a nombres como Ángel Rebollo y Chris McGuthrie, y se queda muy cerca del récord de este siglo. Esa marca pertenece a Markquis Nowell, que hace un año defendió la camiseta del Baskonia con sus 1,72 metros.

Récord de históricos más bajos en ACB

Posición Jugador Altura Equipo/s en ACB 1 Quique Azcón 1,67 m Taugrés Baskonia / Júver Murcia 2 Keith Jennings 1,70 m Estudiantes / Real Madrid 3 Jordi Homs 1,72 m Peñas Recreativas Huesca 3 Markquis Nowell 1,72 m Baskonia 5 Ángel Rebolo 1,74 m Breogán 5 Darius McGhee 1,74 m iLERNA Lleida 5 Chris McGuthrie 1,74 m Fórum Valladolid 7 Enric Pla 1,75 m Bàsquet Manresa 7 Óscar Cobelo 1,75 m OAR Ferrol 7 Andre Barrett 1,75 m FC Barcelona 7 Terrell McIntyre 1,75 m Unicaja

La mayor diferencia de altura

Los dos líderes de estas particulares clasificaciones están separados por nada menos que 46 centímetros, una diferencia que resume a la perfección los dos extremos de la Liga Endesa. Ambos, además, están llamados a desempeñar un papel importante en sus respectivos equipos: mientras Darius McGhee representa una de las nuevas caras de la competición, Edy Tavares es ya una figura histórica y uno de los grandes referentes de la Liga Endesa en las últimas temporadas.

El caso de Edy Tavares

El pívot caboverdiano del Real Madrid tiene esta temporada una nueva oportunidad de inscribir su nombre en la historia de la Liga Endesa. Tavares está a solo diez tapones de alcanzar a Fran Vázquez y hacerse con el récord histórico de la competición. Tras doce temporadas dominando la pintura, el interior madridista comenzó el curso con 729 tapones, frente a los 739 que acumula el pívot gallego.

Vázquez mantiene el liderato desde el 17 de abril de 2016, cuando superó a Fernando Romay y se convirtió en el nuevo rey de los tapones de la Liga Endesa. Diez años después, el reinado vuelve a estar amenazado y Tavares aparece como el candidato a tomar el relevo.

El impacto de Tavares en la historia estadística de la Liga Endesa no se limita a los tapones. El pívot del Real Madrid también se ha instalado entre los grandes reboteadores de la competición y ocupa actualmente la novena posición histórica, con 2.820 capturas. Un registro que le sitúa entre los nombres más destacados bajo los tableros, aunque todavía lejos del líder de esta clasificación, Felipe Reyes, que acumuló 4.725 rebotes durante su carrera.

Lo extraordinario no fue solo la altura

Mirando hacia la NBA aparece el caso de Muggsy Bogues, convertido en el gran referente del otro extremo de la estadística. Sus 1,60 metros le sitúan como el jugador más bajo de la historia de la competición, por delante de nombres como Mel Hirsch o Earl ‘Lentejita’ Boykins, el sobrenombre con el que lo popularizó el inolvidable Andrés Montes. En el lado opuesto aparecen gigantes como Alexander Sizonenko, con sus 2,39 metros, o Gheorghe Mureșan y Manute Bol, ambos alrededor de los 2,31 metros.

Pero la historia de Bogues va mucho más allá de su estatura. Fue elegido en el número 12 del Draft de 1987 por los Washington Bullets, una posición que ya demostraba que su talento estaba por encima de cualquier consideración física. Y no fue un jugador de paso: construyó una carrera de 14 temporadas y 889 partidos en la NBA, consolidándose como uno de los bases más reconocibles de su generación.

Su etapa más recordada llegó con los Charlotte Hornets, donde jugó entre 1988 y 1997 y se convirtió en uno de los rostros de la primera gran época de la franquicia. Su velocidad, manejo de balón y capacidad para generar juego hicieron que sus 1,60 metros acabaran siendo casi una anécdota. De hecho, Bogues terminó como líder histórico de los Hornets en asistencias y robos.

La imagen que mejor resume la singularidad de su carrera se produjo precisamente durante su primera temporada en la NBA: Bogues compartió vestuario con Manute Bol, uno de los jugadores más altos de la historia. Entre ambos existía una diferencia de alrededor de 71 centímetros. Dos extremos del baloncesto unidos en la misma pista, una de esas fotografías que parecen imposibles hasta que la NBA las hace realidad.

¿Los extremos de estatura son los más diferenciales?

Tanto los jugadores más altos como los más bajos encuentran en el talento la herramienta para competir y, sobre todo, para generar ventajas sobre la pista. En un deporte donde la altura tiene un peso evidente, la capacidad para jugar, interpretar y decidir puede convertirse en el elemento diferencial capaz de romper cualquier regla física. No todo se explica en centímetros: mientras uno puede dominar desde las alturas, el otro desafía la lógica desde el parque de la cancha. Y entre ambos extremos aparecen otros factores igualmente decisivos, como la personalidad, la ambición y la capacidad para competir, elementos que también terminan dejando huella en la historia del baloncesto.