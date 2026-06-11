El Palau Blaugrana se prepara para acoger el segundo asalto de las semifinales de la Liga Endesa entre Barça Basket y La Laguna Tenerife. Tras el claro 100-67 del primer encuentro, el equipo de Xavi Pascual busca consolidar su dominio en esta segunda etapa (corta) del técnico catalán y poner fin a una sequía de títulos que se arrastra desde la era de Jasikevicius.

El tándem inesperado en el Barça Basket

En múltiples ocasiones, las miradas han recaído en el peso de jugadores clave como Kevin Punter o Will Clyburn, dos de los grandes pilares del proyecto del Barça Basket esta temporada. Sin embargo, desde la eliminatoria ante UCAM, el dúo formado por Darío Brizuela y Joel Parra ha emergido con fuerza, asumiendo protagonismo en la búsqueda de superar las semifinales y llevar al Barça Basket a la final.

El dúo de internacionales españoles atraviesa un gran momento de forma. En el caso de Darío Brizuela, el escolta vasco fue el máximo anotador del primer partido ante La Laguna Tenerife, con 18 puntos en solo 17 minutos de juego, firmando un destacado mapa de tiro con 4/5 en tiros de dos y 3/5 desde el triple. Por su parte, Joel Parra volvió a mostrar su impacto en ambos lados de la pista, consolidándose como una pieza clave en el sistema de Xavi Pascual, además de aportar 11 puntos en 22 minutos sobre el parquet.

Esos 22 minutos le convirtieron en el jugador más utilizado del primer partido de la serie de semifinales de la Liga Endesa, confirmando el papel de Joel Parra como pieza clave en este tramo decisivo del curso. La pareja formada por Brizuela y Parra mantiene vivo el sueño del Barça Basket, que deberá seguir afinando sus planes de partido para sumar el segundo punto y acercarse aún más a la final.

En busca de una mejor versión de Kevin Punter

Se prevé un segundo encuentro muy distinto en el Palau Blaugrana, con un La Laguna Tenerife dispuesto a arrebatar el factor cancha y regresar a la isla con la serie igualada. El Barça Basket es consciente de ello y necesitará la mejor versión de sus referentes, como Kevin Punter, que firmó solo 4 puntos en el primer partido. El escolta, uno de los más utilizados ante UCAM Murcia y autor de dobles dígitos en anotación en dos de esos encuentros, no estuvo acertado en el estreno de semifinales, firmando un 0/4 desde el triple.