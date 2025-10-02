Por el Real Madrid han pasado jugadores legendarios que serán recordados para la eternidad como pueden ser los casos de Rudy Fernández, Chacho Rodríguez, Felipe Reyes, entre otros muchos de una larga lista dorada. Sin embargo, hay otros que igual no han tenido un rendimiento tan exitoso, pero que siguen jugando con el paso de los años y encuentran la oportunidad en una liga menor de sentirse líderes e importantes, como sucede con el caso de Alex Tyus.

Alex Tyus encuentra un lugar en Turquía después de Real Madrid y otros equipos Euroliga

El Bandırma Bordo BK de la segunda división de Turquía quiso dar un golpe de efecto en el mercado de verano e incorporó a sus filas a Alex Tyus. El pívot estadounidense de 37 años con una dilatada trayectoria en la Euroliga, firmó con el conjunto turco por una temporada con opción a otra y refuerza la pintura de un equipo que busca lograr el ascenso a la élite.

Alex Tyus es un jugador de sobrada experiencia en el continente, con pasos por clubes de primer nivel como Real Madrid, Anadolu Efes, Galatasaray o el propio Maccabi Tel Aviv. Tras su última etapa entre el Varese italiano y el conjunto israelí, el norteamericano vuelve a Turquía, donde ya defendió la camiseta del Karşıyaka en la 2021-22, consolidándose como uno de los interiores más reconocidos y exitosos de la TBL.

Los primeros partidos del ex de Real Madrid Alex Tyus en Turquía

Como era de esperar, Alex Tyus está cumpliendo con las expectativas de su fichaje y ha irrumpido con fuerza en la segunda división turca en sus primeros encuentros con el Bandırma Bordo BK, donde el equipo ha sumado una victoria y una derrota, que les sitúa séptimos en puestos de playoffs de ascenso a primera.

Respecto al rendimiento del ex de Real Madrid, Tyus firmó 13 puntos y 7 rebotes en más de 31 minutos en pista en la derrota frente a Göztep, mostrando su impacto en ambos lados de la cancha. Una semana después, fue decisivo en la victoria frente a Final Spor, sumando 9 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias, consolidándose como una de las referencias ofensivas y defensivas del conjunto.

El paso de Alex Tyus por Real Madrid de baloncesto

En la temporada 2020-21 con el Real Madrid, Alex Tyus cumplió como refuerzo interior tras la lesión de Anthony Randolph, disputando 25 partidos de Liga Endesa con medias de 5,7 puntos y 3 rebotes en 15 minutos. Con un 57% de acierto en tiros de dos y un 76% en libres, aportó solidez defensiva, experiencia y minutos de calidad en la rotación de Pablo Laso, consolidándose como un recurso fiable bajo el aro.