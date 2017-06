Xavi Pascual: “Barça debería ser el campeón de esos dos títulos (Copa+Liga 2015)"

Además del caso Slaughter, habló del castigo de su propietario y cómo es vivir en un país que se vuelca con el basket.

Ayer en el programa “El Club de Mitjanit” de Catalunya Radio tuvieron en antena a Xavi Pascual, ex entrenador del F.C. Barcelona, cesado antes del fichaje de Giorgios Bartzokas. El técnico catalán fichó por el Panathinaikos este año ya empezada la temporada y allí ha conseguido el doblete, Liga y Copa. “me siento más querido que nunca. La gente aquí es más pasional” expresó.



Pero, como era evidente, los temas a tratar con Pascual no iban a ser tan poco peliagudos dado el mal curso, el peor en ACB, que ha tenido el club azulgrana. ¿Entiendes qué le ha pasado este año al F.C. Barcelona? Fue una de las preguntas obligadas. “No me corresponde a mí opinar sobre eso” se desmarcaba el de Gavà añadiendo “no puedo opinar de lo que ha pasado en el Barça este año, te puedo hablar de cuando yo estaba”. Sí que puntualizó que sería ”injusto decir” que con la plantilla que tenía el Barça esta temporada, por el legado adquirido, no ha podido formar un equipo competitivo ya que “han sido, creo, doce los movimientos de jugadores los que hubieron” anotó Pascual.

En el programa radiofónico también le preguntaron por su opinión sobre el caso ‘Marcus Slaughter’. Si nos ponemos al día recordaremos que el ex jugador del Real Madrid del 2012 al 2015 declaró, recientemente, en el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid sobre el caso de las licencias falsas, y afirmó que fue la entidad madridista quien le entregó el pasaporte de Guinea Ecuatorial que le permitió disputar en calidad de cotonou la Copa del Rey y 13 partidos de la Liga Endesa en la temporada 2014/15. Al respecto Pascual aseveró que “en el mundo del deporte, en general, quien lo hace lo paga. Hemos visto ciclistas que se le han quitado Tours por dopaje, hemos visto medallistas que han perdido la medalla por dopaje. Por lo tanto, dejemos que la justicia trabaje”. Sobre si cree que si se confirma por la justicia el Barça debería ser el campeón de esos dos títulos: “cuando un club hace una cosa ilegal y se demuestra, automáticamente ese club va fuera y el otro (subcampeón) es el campeón”. El técnico asegura que “sin duda, si es verdad que ellos (el Real Madrid) utilizaban más jugadores americanos, entonces tenían una ventaja que nosotros no teníamos”.



Sobre el excéntrico castigo que le impuso el propietario del club Dimitris Giannakopoulos a su equipo y a él, después de una derrota en Turquía les intentó obligar a todos a que volvieran a Grecia en autobús (menos Gist, el resto de norteamericanos se negaron a cumplirlo y se pagaron su billete en avión) Pascual justificó al mandatario contextualizando que allí “es un propietario quién pone el dinero y no un club en los que el dinero no sabes bien por donde vienen. Entonces, si hacemos un ejercicio de empatía y nos ponemos un segundo a pensar que nosotros ponemos 'X' millones de euros para un equipo porque tenemos esa vocación y pensamos cómo reaccionaríamos en un momento de la derrota tal vez podríamos interpretar un poco mejor” y continúa pero matizando que “evidentemente que lo hemos sabido gestionar muy bien y que de todo se aprende”. Por último, habló de la prensa en Grecia especializada en baloncesto, puesto que allí es el deporte más importante del país, circunstancia harto diferente a España: “en general es mucho más especializada que aquí. La gente conoce mucho más este deporte y puede profundizar bien. Para la bueno y para lo malo” acabó Pascual.