En ausencia de varios titulares, Bam Adebayo firma una actuación histórica con 83 puntos para dominar a Alex Sarr y los Wizards, derrotados 150-129.

Actuación legendaria de Bam Adebayo, que cargó con el equipo a cuestas en ausencia de Tyler Herro, Norman Powell, Andrew Wiggins, Nikola Jovic y Kel’el Ware para llevar a los floridanos a la victoria ante unos Wizards que tampoco contaban con Trae Young, preservado por el cuerpo técnico. El pívot del Heat lo arrasó todo, capitalizando un arranque demoledor para cerrar el partido con 83 puntos, pulverizando su récord personal de 42 unidades, superando a Kobe Bryant (81 puntos) y convirtiéndose en el único escolta de Wilt Chamberlain (100 puntos) en el podio de las mejores actuaciones individuales en la historia de la liga.

Un duelo inicial entre Sarr y Adebayo

El arranque del partido se resumió en un duelo entre Alex Sarr y Bam Adebayo. El francés aguantó el pulso, aunque el pívot del Heat lo castigó con un drive y un mate que lo obligó a cometer su segunda falta personal. Sarr no se achicó y respondió con un potente mate propio (20-18). Fue entonces cuando Adebayo tomó el control, elevando su temperatura con tres triples y un 2+1 para sellar un primer cuarto histórico con 31 puntos (40-29).

Tras el gran relevo del regresado Simone Fontecchio (58-41), Bam Adebayo volvió a la pista para seguir haciendo daño antes del descanso, como lo demuestra su drive culminado en un mate descomunal con falta de Anthony Gill, cerrando la primera mitad con 43 puntos, otro récord en la historia del Heat (76-62).

83 POINTS FOR BAM ADEBAYO.



THE SECOND-MOST EVER.



Wilt: 100

Bam: 83

Kobe: 81 pic.twitter.com/5AxI6j8m35 — NBA (@NBA) March 11, 2026

Spoelstra lo deja en pista

El marcador pasó a un segundo plano tras el descanso. Los Wizards se fueron distanciando rápidamente, y sobre todo, Bam Adebayo siguió en modo espectáculo. Triples, dominio en la zona pintada y tiros libres acompañados de los cánticos de “MVP” desde las gradas del Kaseya Center. Tras superar los 50 puntos, Adebayo alcanzó los 60 también desde la línea de personal, antes de cerrar el tercer cuarto con un enorme mate en transición para llegar a 62 unidades (113-97). Eso ya supera el récord de carrera de LeBron James.

El festival continuó en el último cuarto, ya que Erik Spoelstra tuvo el buen criterio de dejarlo en pista para ir a por los 70 puntos con un 2+1 ante Bub Carrington, luego los 80 con otra canasta con falta y una serie de tiros libres, hasta cerrar el partido con 83 puntos. Retirado del parquet entre una ovación cerrada del Kaseya Center, el héroe de la noche fue celebrado a la altura de su hazaña, con la victoria como colofón: 150-129.

Lo que hay que recordar

Bam Adebayo en los libros de historia. Es difícil encontrar las palabras adecuadas para describir una actuación tan impresionante como inesperada. Ya en gran forma ante Jalen Duren dos días antes, el pívot floridano dejó a Alex Sarr sin respuesta, impulsado por un primer cuarto de 31 puntos y una primera mitad de 43, estableciendo dos nuevos récords en la historia del Heat. Adebayo no se detuvo ahí y fue superando cada barrera para llegar a 83 puntos en un ambiente completamente enfervorizado, con su madre y su pareja, A’ja Wilson, presenciando el momento en las gradas. Una noche perfecta para “Big Bam”, que ahora ocupa un lugar de honor junto a Kobe Bryant y Wilt Chamberlain entre los jugadores que han alcanzado los 80 puntos en un partido en la historia de la liga.

Gracias, entrenador Spoelstra. Tras la excepcional primera mitad de su pívot, el técnico de Miami podría haber optado por la prudencia y preservarlo una vez que el resultado estaba encarrilado, especialmente teniendo en cuenta la larga lista de bajas actuales en el Heat. Pero Spo’ entendió la magnitud de la noche y dejó a su jugador en pista durante prácticamente toda la segunda mitad. El pupilo se lo devolvió yendo a por la segunda mejor actuación en la historia de la liga. Retirado finalmente entre aplausos a 68 segundos del final, Adebayo cayó en los brazos de su entrenador, quien le permitió escribir su nombre en la historia para siempre.

Alex Sarr en un papel ingrato. Porque quedará en la historia como el jugador que se encontró, impotente, frente al bulldozer Bam Adebayo. Y también porque su buena actuación en ataque quedó completamente eclipsada por la de su rival directo. El pívot francés mostró, sin embargo, cosas muy buenas: un gran arranque, una primera mitad con 23 puntos y algunos destellos finales antes de rendirse ante lo inevitable, cerrando el partido con 28 puntos con un muy notable 12 de 19 en tiros de campo.

Simone Fontecchio celebra su regreso. El alero-ala-pívot italiano volvió a las pistas de manera brillante, firmando 18 puntos con 6 de 7 en tiros de campo, 6 rebotes y una asistencia. Su actuación en el segundo cuarto, con dos triples y un alley-oop para Keshad Johnson, le permitió recuperar el ritmo de juego y poner a los Wizards a una distancia cómoda.