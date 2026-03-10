Impulsado por tres actuaciones mayúsculas y el ascenso de los Spurs, Victor Wembanyama parece seguir escalando posiciones en la carrera al MVP. ¿Al punto de colarse ya en el Top 3?

Victor Wembanyama acaba de dejar huella. Después de atravesar un período complicado tras el All-Star Break, el doble All-Star de los Spurs respondió con contundencia al encadenar tres grandes actuaciones ante los Pistons, los Clippers y los Rockets, a pesar del cansancio acumulado en los dos primeros partidos del back-to-back.

La noche del lunes, ante un equipo de Houston que en el pasado lo había incomodado con frecuencia, ofreció un partido lleno de dominio en ambos lados de la cancha y terminó con 29 puntos con un 9 de 13 en tiros de campo, 8 rebotes, 4 tapones y 2 robos. Todo ello suficiente para disparar su cotización en la carrera al MVP.

¿Mejor que Joakim Noah y Tony Parker?

Tanto en las casas de apuestas como en los mercados de predicción como Polymarket o Kalshi, que rastrean la evolución de las apuestas en tiempo real, el Francés acaba de superar a Cade Cunningham entre los apostadores.

Es cierto que las posibilidades de “Wemby” de ganar el MVP siguen siendo reducidas: Shai Gilgeous-Alexander es el gran favorito para revalidar el título, y el Thunder (50 victorias – 15 derrotas) se mantiene en lo alto de la clasificación. Sin embargo, la diferencia con los sorprendentes y jóvenes Spurs (47 victorias – 17 derrotas) no es tan amplia. ¿Qué pasaría en la mente de los votantes si San Antonio lograra superar a Oklahoma City en el tramo final de la temporada regular?

“Sé que estoy en la discusión para el título de MVP, claro que es uno de mis objetivos”, explicó hace unos días cuando le preguntaron sobre el tema. “El principal argumento a mi favor son los resultados del equipo, que siempre es lo más importante.”

“Soy consciente de que necesito dar un poco más en los últimos partidos de la temporada para ganar ese trofeo”, añadió, visiblemente falto de energía tras varias actuaciones por debajo de su nivel habitual.

Pues bien, ha pasado de las palabras a los hechos y parece enfilado para convertirse en el Francés mejor clasificado en la historia del trofeo MVP. Cabe recordar que Joakim Noah terminó en cuarta posición en 2013-14, mientras que Tony Parker se quedó en el quinto puesto en la campaña 2011-12.

Aunque muchas cosas dependerán también del famoso límite de 65 partidos, tanto para Victor Wembanyama como para los demás aspirantes al trofeo Michael Jordan, entre ellos Nikola Jokic.