Los Lakers siguen buscando un alero que pueda reforzar su rotación. Aunque Andrew Wiggins es constantemente mencionado como un objetivo ideal, otras opciones comienzan a ganar espacio en el radar de Rob Pelinka. Entre ellas, Keldon Johnson, de los San Antonio Spurs, y Haywood Highsmith, actualmente en los Brooklyn Nets.

Keldon Johnson como una opción viable para los Lakers

Según Ryan Stano, Johnson sería una alternativa realista y con impacto. Con 24 años, disputa su sexta temporada en la NBA y se ha consolidado como una pieza fiable en los Spurs. La temporada pasada jugó 77 partidos, con promedios de 12,7 puntos, 4,8 rebotes y 1,6 asistencias, además de un 48,2 % en tiros de campo.

Aun así, su 31,8 % en triples puede generar dudas sobre su capacidad para abrir espacios en el ataque de los Lakers. Sin embargo, su perfil físico y su capacidad para anotar saliendo desde el banquillo gustan a la dirección deportiva.

Keldon Johnson has turned the gym into a splash zone this summer. 🌊🎯



(🎥: YT/ ChrisJohnsonHoops) pic.twitter.com/FV2YNRcrIR — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) August 17, 2025

Posible paquete de traspaso

Johnson tiene aún dos años de contrato, con un salario de 17,5 millones de dólares por temporada. Para adquirirlo, los Lakers podrían enviar a Rui Hachimura en un intercambio directo, pero es probable que los Spurs exijan más valor. En este escenario, Dalton Knecht entraría como complemento, junto con futuras elecciones de segunda ronda del Draft.

El traspaso tendría sentido para San Antonio: Hachimura sería una incorporación inmediata para la rotación, mientras que Knecht, con un 37,6 % de acierto desde el perímetro, encajaría bien junto a Victor Wembanyama, ofreciendo el espacio necesario para su juego interior.

Highsmith como opción más económica para Ángeles Lakers

Otro nombre mencionado fue el de Haywood Highsmith. Según Anthony Irwin, de ClutchPoints, el alero podría ser adquirido por mucho menos de lo que costaría Wiggins. Los Brooklyn Nets estarían acumulando activos y podrían dejar marchar al jugador próximamente.

Highsmith no tiene el mismo impacto que Wiggins o Johnson, pero sería un refuerzo útil para la rotación, especialmente en un equipo que valora la versatilidad defensiva y la profundidad en el perímetro. Y como señaló Irwin, en la NBA actual nunca hay “demasiados aleros”.

Brooklyn Nets Haywood Highsmith spotted grinding through PT as he works his way back. pic.twitter.com/XKObroaME2 — NetsKingdom 👑🗽 (@NetsKingdomAJ) August 29, 2025

Próximos pasos

Con una plantilla ya reforzada en posiciones clave, los Lakers llegan a esta temporada desde una posición de fortaleza. Pelinka cuenta con activos valiosos y con flexibilidad para cerrar un paquete competitivo si surge la oportunidad adecuada. La llegada de un alero podría ser la pieza que falta para equilibrar la plantilla de JJ Redick y aumentar las posibilidades de luchar por lo más alto del Oeste.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio LakersBrasil.