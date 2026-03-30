Bien lanzados por un Jayson Tatum agresivo y por fin en sintonía con su tiro, los Celtics se instalan rápidamente al mando, aprovechando las pérdidas de balón de los Hornets y su incapacidad para frenar a Neemias Queta. Por suerte para Charlotte, Coby White aporta chispa desde el banquillo, aunque la energía defensiva de Ron Harper Jr. ayuda a limitar su impacto (27-21).

Tatum y Pritchard, demasiado para los Hornets

Alrededor de Jayson Tatum y sus suplentes, Boston lanza un 10-0 que le ofrece una ventaja cómoda, amplificada también por su acierto desde el triple. Este no mengua gracias a Baylor Scheierman y Sam Hauser, mientras Payton Pritchard se une a la fiesta con penetraciones muy agresivas. Contra las cuerdas, en gran parte por culpa de Tatum, Charlotte se apoya en Miles Bridges y Kon Knueppel para limitar los daños, pero la brecha está hecha al descanso (63-49).

Cuando no es Jayson Tatum, es Payton Pritchard quien dicta el ritmo a los Hornets, y su racha al inicio de la segunda mitad vuelve a llevar la diferencia a cerca de veinte puntos. Al límite, los locales hacen todo lo posible por responder y remontar colectivamente, pero encajan constantemente la canasta que los hunde y enfría cualquier intento de remontada (89-75).

Algo apagado hasta ese momento, LaMelo Ball despierta un poco y permite a Charlotte romper el techo para quedarse a menos de diez puntos. El problema es que Jayson Tatum está en una gran noche y Payton Pritchard tampoco se queda atrás, con el valioso aporte del dúo Scheierman-Queta en la sombra. Es demasiado, y Boston puede ir tranquilamente a sellar su billete para los playoffs 2026: ¡114-99!

Jayson Tatum 32 PTS, 5 REB, 8 AST, 1 BLK, 12/23 FG, 5/10 3FG, 0 TOS, 63.5% TS vs Hornets pic.twitter.com/rzdfAW5Shh https://t.co/StAgLZRgIG — Basketball Performances (@NBAPerformances) March 30, 2026

Lo más destacado

Jayson Tatum, o el partido que sienta de maravilla. Lógicamente frustrado por su tiro y su falta de acierto desde su regreso, Jayson Tatum se desahogó ante los Hornets en ausencia de Jaylen Brown y Derrick White: 32 puntos con 12 de 23 en tiros (y 5 de 10 en triples). Es evidentemente su mejor actuación desde la lesión y, además de su anotación, también se vio al alero involucrado en el rebote y en el juego de pases. El tipo de salida que devuelve la confianza y, con esta victoria, los Celtics pasan a 9 victorias y 2 derrotas cuando su líder está disponible esta temporada.

Boston valida su plaza en el Top 6. Se les prometía una temporada larga y complicada, pero los Celtics aseguran su clasificación para los playoffs a finales de marzo, exactamente dos semanas antes del final de la temporada regular. Presentes en los playoffs desde 2014, esto eleva su racha de clasificaciones consecutivas a doce, y ninguna franquicia lo hace mejor actualmente en la NBA. Se regalan además una quinta temporada consecutiva con 50 victorias.