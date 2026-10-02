Jalen Duren pone fin al culebrón y sella su futuro en los Pistons

En Michigan, el culebrón de Jalen Duren llegó por fin a su fin. Según informó ESPN, el pívot quedó oficialmente renovado por los Pistons por 200 millones de dólares a cinco años. Una cifra alejada del máximo que buscaba inicialmente, aunque su contrato está totalmente garantizado hasta 2031.

El pívot All-Star tenía hasta este jueves 1 de octubre para aceptar o no su “qualifying offer” de 9.6 millones de dólares. Finalmente decidió no firmarla, con el objetivo de asegurar mejor su futuro en la NBA y en Detroit, tras cuatro meses de negociaciones y, sobre todo, de tensión con su franquicia.

Nunca alineado del todo con la directiva, que le había ofrecido 170, luego 190 y finalmente 200 millones de dólares, Jalen Duren llegó incluso a sentirse molesto cuando empezaron a plantear la inclusión de una cláusula de peso en el contrato. Una vez retirada esa cláusula, se esperaba que ya nada impidiera un acuerdo entre ambas partes.

Jalen Duren, pieza clave del joven núcleo de los Detroit Pistons

Ausente en el “Media Day” y en el arranque del “training camp”, aunque siempre respaldado dentro del equipo, especialmente por Cade Cunningham y J.B. Bickerstaff, “JD” llega de disputar la temporada más completa de su carrera: 19.5 puntos y 10.5 rebotes de promedio. All-Star e incluido en el Tercer Mejor Quinteto de la NBA, sin embargo había decepcionado en los playoffs (10.2 puntos, 8.5 rebotes), lo que había generado dudas en los Pistons a nivel contractual.

A sus 22 años, Jalen Duren sigue siendo joven, prometedor y, por tanto, con margen de mejora. Detroit habría cometido un error si no hubiera hecho todo lo posible por retenerlo, sabiendo que su trío junto a Cade Cunningham y Ausar Thompson devolvió los resultados a la ciudad tras largos, larguísimos años sin alegrías en “Motor City”.