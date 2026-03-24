El inicio del encuentro no es el más emocionante, con demasiadas faltas de ambos lados y un equipo de Los Ángeles que se limita a tirar de tres (23-27). Resultado: en cuanto Luka Doncic y sus compañeros dejan de recibir pitidos a su favor, los Pistons abren brecha. Daniss Jenkins anota dos veces desde el triple, imitado por Duncan Robinson, que también encadena dos canastas desde el perímetro. Detroit llega al descanso con una ventaja cómoda (65-52).

DANISS JENKINS CAREER HIGH 30 POINTS + THE DAGGER TO END LAKERS 9-GAME WIN STREAK 🤯



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Los Lakers remontan, pero Jenkins sentencia

Tras el descanso, LeBron James anota sus primeros puntos del partido y bajo su impulso los Lakers firman un 12-2 para volver a meterse en el partido (89-87). Pero se nota que las tropas de JJ Redick sufren en defensa para frenar a Jalen Duren. Los Pistons hacen las cosas sencillas pero les funciona para mantener la ventaja. Sin embargo, todo se decide en el último minuto. Deandre Ayton y Daniss Jenkins se responden en la línea de tiros libres antes de los tiros decisivos.

Austin Reaves anota un tiro muy importante pero, una vez más, Jenkins está ahí para responder. Luka Doncic falla el tiro para ponerse por delante y luego el triple para forzar la prórroga. Los líderes de la Conferencia Este se imponen 113-110 y rompen la bonita racha de los Lakers.

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Lo más destacado

Noche de ensueño para Daniss Jenkins. Con Cade Cunningham ausente, el base firmó un partido de líder, con 30 puntos con 11/18 en tiros, 8 asistencias y 4 rebotes. Es su nuevo récord personal, y hay que destacar su último tiro, a 24 segundos del final, que permite a los Pistons llevarse la victoria.

Los referentes de los Lakers acusaron el cansancio. Luka Doncic disparó con 32 puntos con 11/29 en tiros (3/13 en triples), fallando los dos tiros más importantes al final. Austin Reaves podría haber sido el héroe, lo que habría suavizado el golpe, ya que su noche fue complicada: 24 puntos con 7/15 en tiros, tres pérdidas de balón y una defensa de Detroit que no dejó de molestar al escolta. Pasó buena parte del partido quejándose a los árbitros, como un Luka Doncic en sus peores días. LeBron James, por su parte, hizo un buen partido en ambos lados de la cancha, pero le faltó impacto anotador en la primera mitad, terminando con 12 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes.

La racha de los Lakers se acaba. Tras nueve victorias consecutivas, los Lakers no llegan a las diez seguidas. Por suerte para ellos, debería recuperarse pronto, ya que los próximos partidos serán contra Indiana, Brooklyn y Washington, tres equipos en modo “tanking”.