Los Lakers acusan claramente el cansancio del “back-to-back” del día anterior en Houston, acumulando errores en ambos lados de la cancha, y el Heat no desaprovecha la ocasión, insistiendo en transición y en la pintura para conseguir tiros de alto porcentaje y castigar una defensa a medio gas. Luka Doncic intenta tapar los agujeros con sus puntos, pero es impotente ante un colectivo bien engrasado, con Bam Adebayo, Simone Fontecchio y Kel’el Ware todos enchufados (42-29).

Doncic desata su magia en el tercer cuarto

En Miami, el peligro sigue llegando desde todas partes y la defensa californiana, algo más ordenada, sigue sin poder gestionar el arsenal de Florida, liderado esta vez por Davion Mitchell, Norman Powell y Pelle Larsson. Luka Doncic y LeBron James hacen lo necesario para recortar distancias, con penetraciones y tiros libres, aunque Los Ángeles se mantiene por detrás (65-59).

Sorprendentemente, los Lakers encuentran un segundo aire tras el descanso y Luka Doncic no pierde el tiempo: encadena “stepback-3”, anota 19 puntos solo en el tercer cuarto (y 40 en el partido…), para dar a los suyos una ventaja de diez puntos en un impresionante parcial de 38-23 en doce minutos. En el lado del Heat, el ataque toca fondo, con Tyler Herro desaparecido y Bam Adebayo sin poder cargar solo con todo (97-88).

Récords históricos para Doncic y LeBron

Cuando este equipo de Los Ángeles va por delante tras tres cuartos, no pierde. Más aún cuando un jugador de la talla de Luka Doncic está al mando. Defendido siempre en uno contra uno, se divierte con sus defensores y juega a su ritmo, con LeBron James ahí para ayudarle cuando le doblan. El “King”, omnipresente, es un apoyo formidable para el esloveno, que rechaza sin cesar los ataques de Tyler Herro, Norman Powell y Bam Adebayo.

Al final, los Lakers aguantan (134-126) y Luka Doncic firma el primer partido de 60 puntos de un Laker desde el último baile de Kobe Bryant en 2016. Es también el tercer partido de su carrera con esa cifra, y ya solo quedan cinco jugadores —Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, Damian Lillard, Michael Jordan y James Harden— con más partidos de ese nivel que él.

Lo más destacado

Luka Doncic, solo en su planeta. Los superlativos empiezan a escasear, ya que Luka Doncic lleva ocho partidos por encima de todo (40,9 puntos, 8,9 rebotes y 7,4 asistencias con un 50-42-78%). Incluso cuando las piernas parecen más pesadas, el esloveno domina y disecciona las defensas a su ritmo, con y sobre todo sin dobles marcajes. Su tiro desde el triple está calibrado, sus penetraciones son incisivas, las faltas caen sin forzar y los partidos estelares se suceden con lógica para quien refuerza su candidatura al MVP 2026. Una buena señal a un mes de los playoffs.

¡Nada detiene a estos Lakers! Ni el cansancio del “back-to-back” ni el arranque demoledor del Heat han podido con la racha de victorias de los Lakers, claramente en su mejor momento desde hace dos semanas. Visto su inicio de partido, se podría haber pensado que la noche sería larga para los californianos, pero no fue así y, en la estela de un Luka Doncic sencillamente excepcional, los jugadores de JJ Redick fueron mejorando progresivamente en defensa y soltándose en ataque para firmar el gran ocho, acercándose a los playoffs y distanciándose algo en la clasificación.

LeBron James iguala a Robert Parish. Como símbolo, es en la cancha de uno de sus antiguos equipos donde LeBron James escribe un poco más la historia, igualando el récord de Robert Parish en partidos disputados en temporada regular. Llega así a 1.611, con la oportunidad de instalarse solo en lo más alto de la clasificación el sábado en Orlando. ¿Y cómo celebrarlo? El “King” terminó con otro partido completo, incluyendo un triple-doble en el que no forzó nada y realizó numerosos esfuerzos, especialmente en el rebote, a la sombra de Luka Doncic.

Un récord también para Luka Doncic. En Los Ángeles ya no es solo LeBron James quien bate récords, porque Luka Doncic también sabe de eso. El esloveno solo necesitaba tres triples para igualar el récord de D’Angelo Russell, establecido en 2023-24, como máximo anotador desde el perímetro de un jugador de los Lakers en una temporada. Sin pestañear, y a pesar del cansancio del día anterior, “Luka Magic” firmó un 9 de 17 desde el triple. Sencillamente impresionante, en una noche en que el Heat nunca había encajado tantos puntos de un mismo rival.