Los Cavs cierran la serie y LeBron supera a Jordan

LA CRÓNICA:

BOSTON CELTICS 102 - 135 CLEVELAND CAVALIERS:

Los Cleveland Cavaliers despejaron cualquier duda existente y sentenciaron la serie ante los Boston Celtics con otra actuación histórica y jugarán su tercera final consecutiva. Allí, en The Finals, ya esperan los Golden State Warriors en la que será, por primera vez en la historia, la tercera final consecutiva entre dos equipos. Y promete ser un espectáculo absoluto.

Pero en cuanto al partido que nos acontece, poco queda por analizar ya. Los Cleveland Cavaliers sabían de la importancia de cerrar la serie cuanto antes, y de ahí, que ya en los primeros compases del partido pusieran una marcha más. Desde el primer momento del partido, los de Tyronn Lue se emplearon a fondo en defensa, saliendo con velocidad en las transiciones y encontrando a sus tiradores listos para enchufar. El primero en tirar del carro fue un Kevin Love (15 puntos y 11 rebotes) que empezó con ocho puntos y que provocó el primer tiempo muerto de Stevens (14-5), pero que no sirvió de nada. Como un auténtico rodillo, los Cavaliers irían añadiendo puntos al marcador hasta tal punto de encestar 43, su máxima histórica en un cuarto en playoffs. Y es que la noche iba de efemérides y de récords. Mientras tanto, LeBron James avisaba, y Kyrie Irving se divertía (24 puntos y 7 asistencias). Ni rastro de las dudas de los partidos anteriores.

Y aquí se podría cerrar el resumen del partido, porque los Celtics lo intentaron, nunca dejaron de creer, al fin y al cabo, guíados por esa fe, se llevaron un partido de Cleveland. Pero hoy no era el día de los de Stevens. Aquello, en The Q, sólo fue un simple espejismo provocado por el mejor partido de la carrera de Marcus Smart (6 puntos y 5 rebotes en este quinto partido) y uno de los peores de la historia de LeBron James. Y es que King James sabía que sus séptimas finales consecutivas le esperaban, y para celebrarlo tenía un as guardado en la manga. Antes, los Cavs cerrarían la primera parte con 75 puntos, otra máxima de la franquicia.

El fantasma de Chicago:

Corría el décimo minuto del tercer cuarto. El partido ya estaba absolutamente roto, más que decidido. Los de Ohio ya habían hecho el trabajo, y la losa esta vez era demasiado grande para unos Celtics a los que no se les podrá acusar nunca de darse por vencidos. Entonces, LeBron James (35-8-8) se levantó confiante y encestó un triple que le colocaba como el máximo anotador de la historia de los playoffs superando los 5987 puntos de Michael Jordan. Ese fantasma que persigue cada día desde que entró en la liga ya está un poquito más cerca. Con 32 años el alero de Akron sigue sumando registros a su leyenda, y anoche volvió a demostrar porqué es uno de los mejores de la historia. Casi de puntillas, y como abducido por lo conseguido, James anotó un par de triples más que le colocaron por delante de Manu Ginobili en la tercera posición de máximos triplistas de la historia.

El final del partido:

Tras el gran momento del partido, hubo tiempo para que los menos habituales disfrutaran de los minutos de la basura. Hasta ahí, los suplentes de los Cavs fueron superiores a los de Boston Celtics. No hubo esta vez remontada, no hubo más partido en un TD Garden que despide una temporada en la que su equipo se ha instalado definitivamente en la élite de la NBA y que ha luchado con todo lo posible contra un equipo que entra en los libros de historia. Y es que los Cavaliers volvieron a proclamarse anoche campeones del Este, por tercer año consecutivo, y quien sabe si no es el primer paso para revalidar el titúlo de World Champions. Con LeBron James, desde luego, todo es posible.

EL MVP: LeBron James (Cavaliers)

Tres cuartos le bastaron a LeBron James para sumar 35 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, liderar a su equipo hacia otra victoria histórica y superar a Michael Jordan como máximo anotador histórico de los playoffs. Otra noche de leyenda para un jugador de leyenda. Atrás quedaron los dos partidos de Cleveland. LeBron James está de nuevo en unas finales, en sus séptimas consecutivas, y amenaza con volver a hacer historia, más si cabe todavía, porque desde luego, todo en su carrera ha sido historia.

Video of LeBron's 3-Pointer Propels Him Past Michael Jordan on All-Time Playoff Scoring List | May 25, 2017