Los Lakers iniciaron el training camp con diversas bajas importantes. LeBron James, Gabe Vincent, Marcus Smart y Adou Thiero se perdieron la primera actividad por estar en diferentes etapas de los protocolos de retorno. A pesar de la buena noticia del regreso parcial de Vincent, la preocupación ahora gira en torno a Maxi Kleber, que abandonó el entrenamiento del martes con dolores en el cuádriceps.

Maxi Kleber looks fine 👀💪🏾 pic.twitter.com/urmgd1u8uZ — Lakers_All Day (@BigLA_77) September 29, 2025

Kleber pasa por exámenes

Según el técnico JJ Redick, Kleber se hará una resonancia magnética para evaluar la gravedad de la lesión. La expectativa es que sea solo algo leve, pero la cautela se justifica por el historial del jugador, que ya ha enfrentado diversos problemas físicos. “Esperamos que no sea nada serio”, dijo Redick, tras confirmar la ausencia del alero-pívot en el entrenamiento del miércoles.

Con promedios de 6,4 puntos, 4,4 rebotes y 1,2 asistencias en su carrera, Kleber es visto como pieza importante de rotación, principalmente por la compenetración previa con Dončić en los tiempos de Dallas Mavericks. Su versatilidad defensiva y tiro de media y larga distancia ofrecen a los Lakers opciones valiosas en formaciones más bajas.

Hold up…Maxi Kleber on that Luka diet too??? pic.twitter.com/UEYVRjB4cr — LakersSpin (@LakersSpin) August 10, 2025

El historial reciente preocupa en Los Ángeles Lakers

Kleber llegó a los Lakers en la misma negociación que trajo a Luka Dončić, pero aún se recuperaba de una cirugía en el pie cuando fue incluido en la plantilla. Liberado para actividades en abril, consiguió actuar en solo un partido con la camiseta de los Lakers, en el Partido 5 contra los Minnesota Timberwolves, en los playoffs, cuando jugó cinco minutos sin brillo. Con una offseason completa de entrenamientos, había optimismo de que pudiera contribuir de forma consistente en esta temporada.

Ahora, la franquicia aguarda los resultados de los exámenes para definir si la ausencia será solo temporal. Los Lakers debutan en la pretemporada este fin de semana, y la afición espera que Kleber esté disponible rápidamente para no repetir los problemas físicos que limitaron su impacto el último año.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio LakersBrasil.