Mientras que Paul George acababa de compararlo con Allen Iverson y que algunos lo colocan en la carrera por el MVP, Tyrese Maxey firmó directamente su mejor partido en su carrera con 54 puntos para rechazar a los Bucks después de prórroga. Nuevo patrón de la franquicia ya que Joel Embiid pasa más tiempo en la enfermería que en las canchas, añade 9 asistencias, y eso le permite inscribir, de nuevo, su nombre junto a los de Allen Iverson y también Wilt Chamberlain.

Una actuación histórica para los Sixers

“Me siento privilegiado”, responde cuando un periodista le informa que es el tercer jugador en la historia de los Sixers en acumular al menos 50 puntos y 9 asistencias. “A partir del momento en que estás en una discusión con Wilt, que metió 100 puntos… No puedes quejarte”.

Muy incierto antes del encuentro a causa de su muslo, Tyrese Maxey arrancó la prórroga con dos tiros libres, luego noqueó a sus adversarios en los cinco minutos suplementarios. Con 54 puntos, se ofrece un nuevo récord personal, y ahora pisa los talones a Luka Doncic en la clasificación de los mejores anotadores.

TYRESE MF MAXEY TONIGHT:⁰⁰54 POINTS

5 REBOUNDS

9 ASSISTS

3 STEALS

3 BLOCKS

6 3PM



SUPERSTAR 🔥 pic.twitter.com/8KJ8VwWmP7 — Legion Hoops (@LegionHoops) November 21, 2025

El regreso de Paul George lo alivia

“El año pasado, después de diciembre, había empezado a jugar realmente bien. Una vez que volví a mi peso normal, empecé a entenderlo todo mejor”, explica sobre su forma. “Tuve un buen período. Luego me lesioné el dedo y eso lo descarriló todo un poco. Pero solo intento mejorar cada día. Todo el verano, después de perderme los playoffs, tuve mucho tiempo para recuperarme y trabajar. Miro muchos vídeos ahora, todos los días. Somos estudiantes del juego, estudiamos, miramos a muchos jugadores, intentamos progresar”.

Lo que también lo alivia es saber que Paul George está de regreso. Mientras las defensas se focalizan en él, en ausencia de Joel Embiid, ya siente la diferencia con el regreso del alero All-Star.

“Tengo un staff que realmente quiere ayudarme y compañeros que me ayudan a seguir siendo agresivo a pesar de todo eso”, concluye evocando las ayudas defensivas que sufre. “Paul me ayudó mucho esta noche. El hecho de que anote así desde el inicio del encuentro me quita presión. Las defensas se concentran en él, y eso me permite volver a mi juego habitual”.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.