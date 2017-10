Westbrook y LeBron firman otro triple-doble; Gordon gana sobre la bocina en Philadelphia

DENVER Y MINNESOTA, VAPULEADAS EN EL ESTE. Los Nuggets son una sombra del equipo que fueron en la segunda parte de la temporada pasada, pese a mantener el bloque y haber añadido a Millsap. Liderados por Lamb y Monk, los Hornets endosaron un parcial de 35-16 en el segundo cuarto para llegar al descanso con +23. Jokic y Harris, los únicos destacados de cara al aro en Denver. Y peor fueron las cosas en Detroit para los Wolves, que sumó la tercera derrota del año. También el segundo parcial con un 40-18 para los Pistons dejó el partido sentenciado. Segundo partido de +30 puntos para Tobias Harris, on fire en este inicio de curso.

ERIC GORDON TUMBA EL PROCESO SOBRE LA BOCINA. Otro recital de Simmons con 14-9-7... pero tal como le dio a su equipo, le quitó la victoria. Incapaz de mirar al aro en las últimas posesiones, permitió a Houston acercarse hasta ganar sobre la bocina. 29 puntos para Eric Gordon, incluyendo el triple ganador. Embiid 21, Redick 22, Harden 27+17 y Capela clave con 20 rebotes.

TRIPLES-DOBLES PARA WESTBROOK Y LEBRON CON CARA Y CRUZ. Los Thunder sumaron la tercera victoria del curso en la visita de Indiana a Oklahoma con la versión a medio gas del big-3: Westbrook con el segundo triple-doble del año (28 pts, 10 reb y 16 ast) y Carmelo, con otros 28 puntos, exhibieron el nivel. Mal Paul George con solo 10 puntos. La cruz para LeBron, que pese a conseguir otro triple-doble (25 pts, 10 reb, 11 ast) como base, no pudo evitar la derrota en Brooklyn, fallando además dos tiros libres para forzar el empate. Y todo en la noche que se convertía en el jugador con más partidos de la franquicia de Ohio superando a Ilgauskas con 772 partidos. Los Nets se sitúan 3-2, como los Cavs, en posiciones privilegiadas del Este.

SAN ANTONIO SIGUE INVICTA, DALLAS SE ESTRENA. Cinco noches han tardado los de Rick Carlisle, y además lo han hecho ante Memphis, que se presentaba en Texas invicta. El rookie Dennis Smith Jr. fue el héroe con 19 puntos, su máxima anotación en la liga. Marc, con 26 pts y 11 rebotes, y Conley con 21 puntos, no pudieron evitar la primera derrota de los Grizzlies. San Antonio, con la victoria en Miami, se queda como uno de los tres invictos. Aldridge, con 31 puntos y los 22 de Rudy Gay desde el banco, claves en un partido que los de Pops dominaron desde inicio de la segunda parte.

EN EL PACÍFICO LOS SUNS GANAN, LOS WARRIORS REMONTAN Y LOS LAKERS SE SALVAN EN LA PRÓRROGA. En el Staples esperaba un duelo ansiado por muchos: Wall contra Ball. A nivel individual venció el capitalino, pero el partido se lo llevaron los de Walton en extra tiempo en un partido menos bueno de Ball, con 6-7-9 pero 2/11 en tiros de campo. Por su parte, los Suns sumaron la segunda victoria consecutiva bajo las órdenes de Jay Triano, esta vez ante una muy irregular Utah que no tuvo opciones desde el inicio: 27 para TJ Warren y doble-doble de Ricky. Por primera vez en toda la temporada, el equipo de Kerr se acuesta con balance positivo tras empezar con 0-1 y 1-2: 15 puntos de Klay Thompson en el segundo cuarto dinamitaron el partido, en el que Toronto llegó a ponerse cinco puntos por encima en los últimos dos minutos, pero entre Durant y Curry sentenciaron sentenciaron.

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) 26 pts, 11 rbt y 4 ast José Manuel Calderón (Cavs) 5 pts, 1 rbt y 1 ast Serge Ibaka (Raptors) 15 pts y 4 rbt Ricky Rubio (Jazz) 15 pts, 11 ast y 4 rob Álex Abrines (Thunder) 5 pts y 2 rbt Willy Hernangómez (Knicks) Su equipo no jugó Pau Gasol (Spurs) 13 pts y 9 rbt Nikola Mirotic (Bulls) Su equipo no jugó Juancho Hernangómez (Nuggets) No jugó - Lesionado

MVP DE LA NOCHE: RUSSELL RUSSELL WESTBROOK

Triple-doble número 81 para el base de los Thunder: 42 el pasado curso en 82 partidos, y dos en este en cinco noches. 28 puntos con un 8/14 en lanzamientos de dos, 2/4 en triples y un pobre 6/10 en tiros libres. Además, 16 asistencias y 10 rebotes, para acercarse un poquito más a los tres jugadores que quedan con más triples-dobles en regular season: Oscar Robertson (181), Magic (138) y Jason Kidd (107). Los Thunder del big-3 se ponen 3-2... pero siguen siendo los Thunder de Westbrook.