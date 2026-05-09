El cierre de LaLiga+ ha dejado mucho más que una plataforma fuera de juego. Ha dejado un vacío. Y alrededor de ese vacío empiezan ya a aparecer preguntas, movimientos y rumores que hace apenas una semana parecían imposibles. Porque la desaparición de la OTT de LaLiga obliga ahora a redefinir completamente dónde y cómo podrá verse la Primera FEB la próxima temporada.

LaLiga+ no era perfecta pero…

Hasta ahora el escenario era sencillo. LaLiga+ centralizaba toda la competición bajo un modelo de exclusividad relativamente asequible para el aficionado:

3,99€ para seguir toda la Primera FEB.

6,99€ para un equipo concreto.

o 10,99€ junto a otros deportes como ASOBAL.

No era una plataforma perfecta. Ni mucho menos. Los problemas técnicos fueron recurrentes y el producto audiovisual rara vez terminó de despegar mediáticamente. Pero existía una estructura estable. Y ahora mismo esa estabilidad ha desaparecido completamente.

Después de casi 10 años impulsando la visibilidad del deporte y creando una comunidad inigualable, LALIGA+ cerrará sus emisiones el próximo 30 de junio. 📺🏆



Nos vamos orgullosos del camino recorrido. ¡GRACIAS a todos los que lo habéis hecho posible! 👏



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Movistar+ y la Primera FEB: ¿una posibilidad real?

En medio de toda esta incertidumbre empieza a surgir un nombre que hasta hace poco parecía fuera de la ecuación: Movistar+. De momento no existe absolutamente ninguna confirmación oficial. Todo son especulaciones y movimientos de mercado. Pero dentro del ecosistema del baloncesto español la posibilidad empieza a comentarse. Especialmente porque Movistar ya ha mantenido cierta presencia indirecta en la categoría a través del patrocinio de Movistar Estudiantes y algunas emisiones puntuales durante esta temporada.

La cuestión es sencilla: la Primera FEB podría convertirse en una oportunidad estratégica relativamente barata para recuperar presencia dentro del baloncesto nacional después de perder derechos tan potentes como la NBA o la propia Liga Endesa frente a DAZN. Y además existe otro detalle importante: el crecimiento competitivo y mediático de proyectos históricos como Estudiantes, Obradoiro o Leyma Coruña sigue generando interés en determinados nichos de audiencia.

DAZN, el otro gran candidato para quedarse con el baloncesto FEB

Precisamente DAZN aparece como el otro gran actor que sobrevuela todas las conversaciones. La plataforma ha construido durante los últimos años un paquete de baloncesto cada vez más potente, Añadir la Primera FEB tendría sentido dentro de esa lógica expansiva. Especialmente porque permitiría completar una oferta casi integral de baloncesto para el consumidor español. Además, DAZN posee algo que hoy resulta casi tan importante como los derechos: capacidad de alcance, ecosistema digital y hábito de consumo ya consolidado.

Pero tampoco aquí hay certezas. La gran duda es si la Primera FEB genera suficiente retorno real como para justificar una apuesta económica fuerte por parte de una gran plataforma. Porque una cosa es emitir partidos. Otra muy distinta es monetizarlos.

La FEB y el riesgo de lanzar una OTT propia

Mientras tanto, la Federación Española de Baloncesto observa el escenario con una mezcla de necesidad y oportunidad. El ejemplo de la Liga ASOBAL, que ya trabaja en el desarrollo de su propia OTT, demuestra que el camino de la independencia audiovisual empieza a ganar fuerza entre varias competiciones españolas.

El problema es que montar una plataforma propia suena mucho mejor sobre el papel que en la cuenta de resultados. El mercado audiovisual actual está saturado. El usuario reparte su atención entre demasiados servicios y el deporte de nicho vive atrapado en una batalla muy difícil: necesita visibilidad masiva para crecer, pero también ingresos suficientes para sostener la estructura.

Ahí aparece otro debate importante. Porque muchos clubes siguen muy atentos a todo lo que ocurra en las próximas semanas. No solo por la visibilidad. También porque podría existir por primera vez la posibilidad real de generar ingresos televisivos relativamente estables en una competición históricamente muy limitada en este apartado.

Primera FEB: un producto mejor de lo que parece… pero peor vendido

Quizá la mayor paradoja de todo este escenario es que la Primera FEB vive uno de sus momentos deportivos más atractivos en años. La presencia de históricos, proyectos ambiciosos y pabellones con gran ambiente ha elevado muchísimo el nivel competitivo de la liga. Esta temporada:

Leyma Coruña

Estudiantes

Obradoiro

Palencia

O incluso varios proyectos emergentes han ayudado a convertir la categoría en una competición mucho más interesante de lo que muchos imaginan desde fuera.

🏀 Protagonistas del fin de semana…



▶ ¿Y tú, con cuál te quedas?



🔁 𝗥𝗧 ➡ El título y ascenso del @CordobaCB en #SegundaFEB



❤ 𝗙𝗔𝗩 ➡ La 22ª semifinal #LFEndesa consecutiva del @CBAvenida



🗨 𝗖𝗢𝗠 ➡ @OBRADOIROCAB, a una del ascenso a @ACBCOM, en #PrimeraFEB pic.twitter.com/lQl2hIIXtN — CompeticionesFEB (@CompeticionFEB) May 4, 2026

El problema es que el crecimiento deportivo no siempre se ha traducido en crecimiento audiovisual. Y ahí probablemente la FEB tenga que hacerse una pregunta incómoda: si durante años apenas se han convertido en noticia las audiencias o el impacto mediático de la categoría, quizá no sea solo por falta de exposición. Quizá también tenga que ver con cómo se ha construido y vendido el producto.

Porque el cierre de LaLiga+ deja ahora mismo todo completamente abierto:

Plataformas

Modelos de negocio

Ingresos

Alcance

Distribución

Y precisamente cuando todo está en el aire… es cuando empiezan de verdad las decisiones importantes.