Fichajes Primera FEB: Internacional con Colombia y máximo anotador para Menorca

El mercado de la Primera FEB continúa dejando movimientos en este inicio de temporada, con los equipos ajustando sus plantillas en busca de soluciones que les permitan afrontar con garantías la competición. En las últimas horas, Bàsquet Menorca ha cerrado una incorporación destinada a reforzar su juego exterior.

Hansel Atencia, nuevo fichaje del Bàsquet Menorca

El Bàsquet Menorca incorpora a Hansel Atencia con un contrato temporal para los próximos dos meses. El base hispanocolombiano llega con experiencia en España tras pasar por equipos como Oviedo, Movistar Estudiantes, Cáceres, Valladolid, Betis y Cantabria, además de haber competido en otras ligas como las de Colombia, Islandia y Estados Unidos.

Su última etapa fue en el Palmer Basket Mallorca Palma, donde disputó 28 partidos y promedió 12,3 puntos y 3,6 asistencias en 25,1 minutos por encuentro. Además, terminó la temporada como máximo anotador del conjunto mallorquín, con 353 puntos, y líder en asistencias, con 101.

La aportación de Hansel Atencia al Bàsquet Menorca y su debut en Primera FEB

Hansel Atencia puede aportar dirección, capacidad anotadora y amenaza exterior al Bàsquet Menorca. Su perfil permite al equipo contar con un segundo generador de juego junto a Sasha, ampliando las opciones tácticas de Javier Zamora en el perímetro del conjunto balear.

El base ya se encuentra entrenando con sus nuevos compañeros, por lo que podría estar disponible para el debut liguero en Primera FEB del Menorca, este sábado 26 de septiembre ante Grupo Alega Cantabria. No obstante, su primer partido ante la afición menorquina será el 3 de octubre, a las 19:30 horas, frente al HLA Alicante, correspondiente a la segunda jornada.