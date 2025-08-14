Eslovenia afronta el Eurobasket 2025 como una de las aspirantes al podio. Bajo la dirección de Aleksander Sekulić y con Luka Dončić, estrella de la NBA y de Los Angeles Lakers, como líder indiscutible en la pista, el equipo llega a la cita envuelto en días turbulentos antes de su estreno ante Polonia que podría dañar la estabilidad del combinado, marcados por la inesperada salida de una figura clave en la historia reciente de la selección.

Zoran Dragić explota tras su salida de la selección eslovena antes del Eurobasket

Un total de 77 encuentros internacionales ha disputado con la camiseta de la selección eslovena Zoran Dragic, siendo el quinto con más partidos y apariciones de la historia del país. Hasta hace unas semanas, el de Liubliana era jugador de Bilbao Basket y formaba parte de los elegidos para preparar el Eurobasket 2025.

Pero todo ha cambiado después de ver a Zoran Dragic como uno de los últimos descartes de Eslovenia. La confección de los doce elegidos es algo normal antes del inicio de una competición de selecciones como el Eurobasket; sin embargo, la salida de Dragic llega con polémica y varias son las reacciones a su marcha, capitaneadas por los dos hermanos Dragic.

“Me despedí de la selección nacional porque, tras el partido contra Alemania en Mannheim, el seleccionador me dijo en una reunión, a petición mía, que ya no podía aportar nada al equipo. Acepté la decisión, pero no estoy de acuerdo. Sentí rabia y una gran tristeza”, explicó Zoran Dragic tras su salida de Eslovenia.

El jugador con pasado en Bilbao Basket, Unicaja Málaga, Phoenix Suns o Miami Heat siguió: “Estoy profundamente decepcionado con la actitud y la comunicación del entrenador y los dirigentes de la Asociación Eslovena de Baloncesto. Podrían haberme comunicado su opinión antes de empezar a prepararnos para el Eurobasket y haber aprovechado este tiempo para estar con mi familia, de la que ya dispongo poco por mi carrera”.

Goran Dragic también critica la decisión

Entre la defensa que tuvo Zoran tras no formar parte de los doce elegidos al Eurobasket 2025, su esposa y hermano Goran Dragic aparecieron en escena. Tanto uno como otro opinaron que todo lo que envuelve a Eslovenia es un circo y que Aleksander Sekulic es un mentiroso. Goran Dragić, con 946 partidos de Regular Season y 62 de playoffs en la NBA, reaccionó a la salida de su hermano Zoran de la selección eslovena con una enigmática publicación de Pinocho dirigida al técnico Aleksander Sekulić.

Svetlana Dragić, esposa de Zoran, afirmó en redes sociales que su marido no fue apartado del equipo, sino que decidió alejarse de un “circo que lleva funcionando un par de años”, acompañando el mensaje con emojis de payaso y carpa. En otra publicación, sugirió que la verdadera razón de su salida estaría vinculada al apellido del jugador.

Lista preliminar de Eslovenia para Eurobasket 2025

Miha Cerkvenik, Luka Doncic, Alen Omic, Aleksej Nikolic, Gregor Horvat, Robert Junkovic, Martie Krampelj, Urban Kroflic, Edo Muric, Rok Radovic, Mark Padjen, Klemen Prepelic, Zak Smrekar, Leon Stergar, Luka Scuka

Partidos amistosos de Eslovenia