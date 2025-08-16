El Eurobasket aún no ha arrancado y ya hay muchos varapalos que lamentar. Una competición de estas características acostumbra a reunir a los mejores de cada país. Sin embargo, de por medio, lo peor del deporte, las lesiones, bajan en suflé con su irrupción en la prensa deportiva. Si ayer el susto estaba en Bosnia con Dzanan Musa, hoy, un excompañero del Real Madrid hacía lo propio en Francia.

Un Eurobasket complicado para Francia en cuanto a lesiones

Hay muchas selecciones que han perdido integrantes; mismamente, la dolorosa ausencia de Alberto Díaz para España. Al igual que sucede en España con la huérfana posición de base, en Francia ocurre con su juego interior. Les Bleus ya lamentaban en el Eurobasket las ausencias de Victor Wembanyama, Rudy Gobert o Mathias Lessort. Si su no presencia ya no era cosa menor, por su condición de estrellas, ahora se sumará Vincent Poirier.

Vincent Poirier is out for EuroBasket 2025 due to an injury, per @lequipe.



Tough absence for France. pic.twitter.com/jqYYCAxXF8 — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) August 16, 2025

Vincent Poirier es un pívot que si algo ha demostrado en estos años es capacidad para dominar en Europa. Incluso teniendo que compartir posición con Eddy Tavares en el Real Madrid, supo hacerse un sitio destacado en la rotación. Con Francia, el overbooking de interiores de máxima élite de la plantilla, siempre le relegó a un rol secundario o, incluso, sin participación. Sin embargo, este Eurobasket parecía su momento de reivindicación en el panorama FIBA. Sin embargo, según avanza L’equipe, no disputará el torneo por una lesión en la rodilla.

Vincet Poirier y los interiores no son las únicas bajas sensibles

Cuando se habla de las bajas de Francia para el Eurobasket todas las miradas se van al juego interior por cantidad. Sin embargo, en términos cualitativos no menos sensible es la ausencia de una de las grandes estrellas del país, Evan Fournier. Les Bleus tendrán que competir con los Luka Doncic, Franz Wagner o Nikola Jokic con una nueva camada de jugadores que suplirán a estos grandes nombres. Piezas como Nadir Hifi, Theo Maledon o Alexandre Sarr tendrán oportunidad de demostrar que son el relevo generacional.

Algunas de las grandes ausencias del Eurobasket