Con el mercado de la NBA cerrado hasta julio tras el Draft, todas las miradas se vuelcan en posibles fichajes dentro de la Euroliga. Varios jugadores despiertan interés para reforzar la máxima competición continental, entre ellos equipos como Fenerbahce, Panathinaikos, Hapoel Tel Aviv o Barça Basket, con Nigel Hayes-Davis como principal objetivo y otros nombres en el radar de los grandes clubes.

¿Dante Exum y su retorno a Euroliga? Complicado

El escolta australiano quedó libre tras ser cortado por los Washington Wizards hace unos días y podría explorar opciones en la Euroliga. Sin embargo, Dante Exum afronta dudas físicas tras someterse a una cirugía de rodilla a finales de la pasada temporada y una intervención posterior por molestias. Sin haber disputado ningún partido este curso y con promedios de 8.7 puntos, 1.7 rebotes y 2.8 asistencias la temporada pasada con los Mavericks, su incorporación a algún equipo para disputar encuentros esta campaña parece complicada.

Haywood Highsmith y su primera opción de disputar Euroliga

Como jugador no drafteado, el alero de Baltimore disputó 218 partidos en la NBA entre 76ers y Miami Heat. Ahora, podría vivir su segunda experiencia europea tras su paso en 2021 por los Crailsheim Merlins de Alemania, donde promedió 7.9 puntos y 4.4 rebotes en 23 encuentros. Sin equipo en la NBA tras ser cortado, la Euroliga aparece como una opción viable para ganar protagonismo en la segunda mitad de la temporada.

Anotación y capacidad reboteadora en Tyrese Martin

El egresado de Rhode Island y UConn en NCAA, ha disputado 112 encuentros NBA desde 2022 con paradas por Atlanta Hawks y Brooklyn Nets, siendo cortado por el equipo que dirige Jordi Fernández el pasado 5 de febrero. En busca de un nuevo contrato en la NBA, la opción de aterrizar en Europa toma fuerza, sabiendo que su anotación desde el perímetro puede ser un elemento al alza. En la NBA G League (College Park Skyhawks y Iowa Wolves), promedió más de 17 puntos por partido, añadiendo a su repertorio ocho rebotes por encuentro.

Hunter Tyson sin equipo NBA

Natural de Monroe, el jugador pasó por Clemson entre 2018 y 2023 antes de ser seleccionado en el puesto 37 del Draft de la NBA por OKC. Posteriormente disputó 69 partidos con Denver Nuggets y fue incluido en un trade que lo llevó a los Brooklyn Nets el pasado 5 de febrero, siendo cortado horas después. Al igual que otros agentes libres, busca un nuevo contrato en la NBA, aunque su estilo de juego encajaría a la perfección en la Euroliga. Su mejor rendimiento profesional llegó en Grand Rapids Gold, donde promedió 24 puntos, 7.8 rebotes y 2.5 asistencias por partido.