En una Euroliga cada vez más competitiva, estos equipos pueden sorprender a todos. Ya sea por mantener el bloque y añadir alguna pieza clave, o más bien por cerrar incorporaciones de grandes nombres, intentarán mejorar su rendimiento del año pasado y colocarse entre los mejores de europa.

Anadolu EFES puede ser uno de los grandes tapados de Euroliga

El conjunto turco ha visto como su importancia en europa caía desde la marcha de Micic a la NBA. Tras ganar dos Euroligas consecutivas entre 2020 y 2022, la marcha de la estrella Serbia dejo huérfano a Shane Larkin como único líder del equipo. En estas tres temporadas sin Micic, han llegado grandes nombres como Darius Thompson, Vicent Poirier o Clyburn. A pesar de esto, han ido de menos a más en tres años; de no clasificar por la playoff en la 22-23 a llegar al play-in en el 23-24, hasta firmar el quinto puesto con 20 victorias la temporada pasada, cayendo en playoff frente al vigente campeón hasta ese momento, Panathinaikos.

Ahora, buscan consolidar ese progreso con la continuidad de Poirier y Rolands Smits, además de grandes llegadas como Nick Weiler-Babb, Isaia Cordinier o Georgios Papagiannis, que buscan dar a los turcos un techo más alto, a través de la capacidad defensiva de estos jugadores. ¿Podrán repetir los números de la temporada pasada? ¿Llegarán más lejos?

Valencia Basket: de “debutante” a tapado

El conjunto valenciano lleva años construyendo un proyecto sólido que, poco a poco, se ha ido acercando a la élite europea. Tras varias temporadas peleando en EuroCup y ACB, la llegada de la Roig Arena y la consolidación de su proyecto deportivo les han devuelto al escaparate de la Euroliga. Si bien en años anteriores su papel en Europa había sido discreto, la dirección deportiva ha dado un paso al frente para competir con los grandes.

🏀 El 𝐝𝐢́𝐚 𝟏, en fotos

Comenzar en la Fonteta es… 😍



El primer equipo masculino se pone en marcha para la temporada 25-26 con 5 jugadores del primer equipo y mucho jugador joven del nuevo equipo de #LigaU 🧡 pic.twitter.com/a0AfLN6TUH — Valencia Basket Club (@valenciabasket) August 26, 2025

Durante este verano, han sido igual de importantes las renovaciones que las llegadas. Jean Montero seguirá una temporada más vestido de taronja, además se suman al proyecto Darius Thompson y Kameron Taylor, además de Yankuba Sima, Neal Sako y Omari Moore. La continuidad de piezas clave de la temporada pasada se combina con fichajes que aportan versatilidad, experiencia continental y el liderazgo de Pedro Martínez.

Tras varias campañas de crecimiento, pasando de ser un equipo competitivo en EuroCup a conseguir plaza en la Euroliga gracias a su proyecto sólido y su nueva infraestructura, ahora el reto es mayor: demostrar que pueden asentarse entre los mejores. Ahora, buscan consolidar este progreso con una plantilla compensada, la fortaleza de su nueva casa, el Roig Arena, y la ilusión de una ciudad que respira baloncesto. Con este impulso, ¿serán capaces de pelear por los playoffs en su regreso a la Euroliga? ¿Darán la sorpresa frente a gigantes ya consolidados?

¿Quienes son los favoritos?

A pesar de estos nombres, para las casas de apuestas en la Euroliga 2025-2026 los favoritos son varios equipos con historial, plantillas sólidas y con reciente éxito en la Euroliga. Olympiacos aparece como uno de los máximos aspirantes gracias a sus fichajes estratégicos y refuerzos clave, mientras que Fenerbahçe, vigente campeón, mantiene su fortaleza defensiva y juego colectivo bajo la dirección de Jasikevicius. Panathinaikos también se perfila como contendiente con incorporaciones como Kendrick Nunn y Juancho Hernangómez, y AS Mónaco sigue destacando tras su rendimiento sobresaliente en la temporada anterior.

Por último, el Real Madrid, a pesar de sus dificultades recientes, sigue siendo un equipo potente con experiencia y ambición de recuperar el dominio en la competición. Estas predicciones reflejan la combinación de resultados recientes, calidad de la plantilla y expectativas del mercado de apuestas.