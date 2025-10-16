El Real Madrid sumó una nueva victoria en la Euroliga tras imponerse al Partizan de Belgrado por 93-86 en el Movistar Arena, en un duelo marcado por el gran estreno en la competición de Theo Maledon. El conjunto blanco, que está segundo en la tabla clasificatoria con un balance positivo de 3-1, se enfrentará en la quinta jornada al Estrella Roja en Serbia.

¿Dónde ver Estrella Roja – Madrid de Euroleague?

El Real Madrid visita este viernes 17 de octubre al Estrella Roja de Belgrado en la quinta jornada de la Euroliga, un duelo que se disputará a las 19:00 horas en el Belgrado Arena. El encuentro podrá verse en Movistar Plus+, a través del canal M+ Deportes (dial 63), plataforma que contiene los derechos de la competición.

El equipo dirigido por Sergio Scariolo llega con un balance de 3-1, después de vencer al Partizán. En cambio, el Estrella Roja afronta el duelo con confianza tras superar al Zalgiris Kaunas por 88-79, impulsado por una gran actuación de Jordan Nwora, y duodécimo en la clasificación.

Plantilla del Estrella Roja de baloncesto

Bases: Codi Miller-McIntyre, Devonte Graham, Yago Dos Santos, Stefan Miljenovic

Escoltas: Isaiah Canaan, Tyson Carter, Ognjen Radosic

Aleros: Dejan Davidovac, Nikola Kalinic, Ognjen Dobric, Jordan Nwora

Ala-pívots: Semi Ojeleye, Chima Moneke, Aleksej Nedeljkovic

Pívots: Jasiel Rivero, Donatas Motiejunas, Uros Plavsic, Ebuka Izundu, Lazar Stojkovic

⁠Plantilla del Real Madrid de baloncesto

Bases: Facundo Campazzo, Théo Maledon, Andrés Feliz, Gunars Grinvalds

Escoltas: Sergio Llull, David Kramer

Aleros: Alberto Abalde, Gabriele Procida, Mario Hezonja, Gabriel Deck

Ala-pívots: Trey Lyles, Usman Garuba, Chuma Okeke, Izan Almansa

Pívots: Edy Tavares, Bruno Fernando