El Real Madrid sumó una nueva victoria en la Euroliga tras imponerse al Partizan de Belgrado por 93-86 en el Movistar Arena, en un duelo marcado por el gran estreno en la competición de Theo Maledon. El conjunto blanco, que está segundo en la tabla clasificatoria con un balance positivo de 3-1, se enfrentará en la quinta jornada al Estrella Roja en Serbia.
¿Dónde ver Estrella Roja – Madrid de Euroleague?
El Real Madrid visita este viernes 17 de octubre al Estrella Roja de Belgrado en la quinta jornada de la Euroliga, un duelo que se disputará a las 19:00 horas en el Belgrado Arena. El encuentro podrá verse en Movistar Plus+, a través del canal M+ Deportes (dial 63), plataforma que contiene los derechos de la competición.
El equipo dirigido por Sergio Scariolo llega con un balance de 3-1, después de vencer al Partizán. En cambio, el Estrella Roja afronta el duelo con confianza tras superar al Zalgiris Kaunas por 88-79, impulsado por una gran actuación de Jordan Nwora, y duodécimo en la clasificación.
Plantilla del Estrella Roja de baloncesto
Bases: Codi Miller-McIntyre, Devonte Graham, Yago Dos Santos, Stefan Miljenovic
Escoltas: Isaiah Canaan, Tyson Carter, Ognjen Radosic
Aleros: Dejan Davidovac, Nikola Kalinic, Ognjen Dobric, Jordan Nwora
Ala-pívots: Semi Ojeleye, Chima Moneke, Aleksej Nedeljkovic
Pívots: Jasiel Rivero, Donatas Motiejunas, Uros Plavsic, Ebuka Izundu, Lazar Stojkovic
Plantilla del Real Madrid de baloncesto
Bases: Facundo Campazzo, Théo Maledon, Andrés Feliz, Gunars Grinvalds
Escoltas: Sergio Llull, David Kramer
Aleros: Alberto Abalde, Gabriele Procida, Mario Hezonja, Gabriel Deck
Ala-pívots: Trey Lyles, Usman Garuba, Chuma Okeke, Izan Almansa
Pívots: Edy Tavares, Bruno Fernando