Valencia Basket quiere completar la doble jornada Euroliga con dos victorias, que sería cerrar una semana fantástica para los de Pedro Martínez. Sin embargo, su próximo rival, que será Dubai BC, no se lo pondrá fácil y un exjugador ‘taronja’, que también pasó por las filas del Barça Basket, llega en un buen momento después de cuajar su mejor actuación desde que firmó por el conjunto dubaití.

Justin Anderson: su mejor actuación antes de Valencia Basket

Justin Anderson empieza a encontrar su lugar en Dubai BC tras un inicio discutido y con varios partidos acumulando pocos minutos. En su último encuentro frente a Baskonia, donde los de Galbiati lograron la primera victoria en la competición europea, el ex de Valencia Basket disputó casi media hora y dejó buenas sensaciones con siete puntos, seis rebotes y dos asistencias, demostrando que puede tener un rol decisivo dentro de la plantilla.

En este comienzo de temporada, Justin Anderson, que ha arrastrado algunos problemas físicos que frenaron su ritmo y su integración en el equipo, está promediando un total de 2,6 puntos, 2,2 rebotes y 0,8 asistencias en unos 16 minutos por partido, cifras modestas que reflejan que aún tiene que mejorar para recuperar su mejor versión.

Dubai BC confía plenamente en el ex de Valencia y Barça Basket

En Dubai confían plenamente en que Justin Anderson será una pieza importante a lo largo de la temporada. El director general del club, Dejan Kamenjasevic, ha destacado en una entrevista en el Sport que el jugador estadounidense se está adaptando al estilo del equipo y que, pese a los problemas físicos del inicio, su rendimiento irá en aumento: “Anderson es el tipo de jugador que buscábamos: trabajador, con carácter y experiencia en Europa. Sabemos que puede aportar mucho más y lo hará con el tiempo”.

Kamenjasevic también elogió la actitud del exjugador del Barça Basket y Valencia dentro y fuera de la cancha, uno de los aspectos destacados en sus etapas anteriores, ganándose el cariño de los aficionados: “Es un chico excelente, muy profesional y con gran energía. Estamos convencidos de que su impacto crecerá en los próximos partidos”.

Justin Anderson y su próximo reto: Valencia Basket

Justin Anderson volverá a verse las caras contra su exequipo, donde dejó una buena impresión con promedios de 6,1 puntos y 2,2 rebotes por partido en Euroliga. Su regreso, junto al de Prepelic, es el aliciente más sentimental del encuentro. El partido se disputará este jueves 30 de octubre a las 20:30h en el Roig Arena, y podrá seguirse en directo por Deportes por Movistar+ (dial 63), plataforma que contiene los derechos.