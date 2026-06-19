Giro en el mercado de fichajes: El Barça Basket se aleja de su superestrella del verano

El mercado de fichajes del Barça Basket lleva meses siendo uno de los temas de conversación recurrentes. El equipo lleva varios cursos sin carburar y se habla de una remodelación importante. Nombres de calado como Sylvain Francisco, Mike James o en su momento Alpha Diallo han estado sobre la mesa. Sin embargo, actualmente, no hay nada en claro y la final ACB parece que postergará aún más las operaciones.

Cambio de planes de la estrella codiciada por el Barça Basket en el mercado de fichajes

Una de las posiciones que el Barça Basket tiene claro que quiere reforzar en el mercado de fichajes es la de base-escolta. Los azulgranas quieren un generador desde el bote para el equipo y varias han sido las piezas de deseo que han sondeado en las últimas semanas. Después de varias idas y venidas, el nombre que parecía más cerca de cerrarse era Mike James. Sin embargo, el máximo anotador de la historia de la Euroliga parece haber cambiado de planes.

Una de las informaciones más candentes en la prensa en el día de hoy ha sido la decisión de Mike James. El prestigioso insider de la Euroliga, Donatas Urbonas, ha informado que las negociaciones con el jugador norteamericano se habrían roto. Acorde a sus fuentes, la estrella de la Euroliga habría desestimado la ciudad Condal ya que estaría buscando un conjunto aspirante al título europeo.

Mike James abre una pregunta de cara a la próxima Euroliga

La negativa de Mike James para ir al Barça Basket se sustenta en una falta de fe en el proyecto. La marcha de un técnico de la máxima élite y las promesas de fichajes que no acaban de cumplirse preocupan a los aficionados blaugranas. Mientras la afición está en una nube después del primer encuentro de la final ACB, la noticia de mercado es un jarro de agua fría en el medio y largo plazo.

Monaco, Alpha Diallo transferinde Dubai Basketbol'dan 750.000 Euro çıkış bedeli alacak.



(BasketNews) pic.twitter.com/uHXgUHNjUr — Euroleague Time (@euroleague_time) May 21, 2026

El mercado de fichajes del Barça Basket apuntaba a revolucionario, pero por el momento no se materializa. Además, los fichajes más probables son Nkamhoua y Wright, por lo que las llegadas en el perímetro están aún totalmente paradas. A los ya clásicos aspirantes a la Euroliga, parece que se le sumarán proyectos con una inversión mayúscula como Dubai BC o ASVEL Villeurbanne. Por ello, muchos se preguntan cuál será el techo competitivo del cuadro blaugrana.