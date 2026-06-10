La temporada Euroliga de Kendrick Nunn no ha sido especialmente buena en términos colectivos. Tampoco va, de momento, excesivamente bien su serie de liga griega, en la que Olympiacos vence por 2-1 a Panathinaikos. Sin embargo, llegan buenas noticias para él.

Kendrick Nunn, 30 millones en 5 años

En mitad de un mercado de fichajes convulso en la Euroliga, el nuevo contrato de Kendrick Nunn ha captado muchas miradas. Sin embargo, en este caso, la operación es un tanto atípica. La superestrella de Panathinaikos ha firmado por 5 años a razón de 30 millones de euros por Qatar. El base del cuadro heleno pasará a ser naturalizado qatarí, de cara a disputar el mundial de 2027.

Qatar found their naturalized player ahead of the 2027 Basketball World Cup.



According to SPORT24 sources, Kendrick Nunn will sign a 5-year deal to become Qatar's main guy going forward. — Harris Stavrou (@harris_stavrou) June 9, 2026

Acorde a las informaciones del periodista Harris Stavrou, de Sport24, Kendrick Nunn estaría a punto de cerrar el acuerdo y pasar a ser la gran imagen de la selección de Qatar en los próximos eventos deportivos internacionales organizados por FIBA. Parece que tras los varapalos frente a Valencia y posiblemente Olympiacos, la fortuna comienza a sonreírle.

Los naturalizados y Qatar, un tema que genera debate

La naturalización de Kendrick Nunn es un nuevo ejemplo de ‘fichaje’ dentro del baloncesto FIBA. Ya en el pasado, el Eurobasket de Lorenzo Brown o el reciente Mundobasket de Jordan Loyd ya han sido tema de debate. Para algunos, el basket de selecciones pierde su sentido si se pueden incorporar piezas arbitrariamente. Además, ahora se suma la llegada de los coloquialmente llamados ‘petrodólares’.

⬇️ @dubaibasket



Key additions: Dzanan Musa, Filip Petrusev, Mfiondu Kabengele



Major losses: Jerry Boutsiele, JaCorey Williams



Obstacles to start the season: Dubai is new to the EuroLeague, Coach Golemac is new to the EuroLeague and a third of the roster is new to the… pic.twitter.com/jV2VSOTXKt — EuroLeague (@EuroLeague) September 30, 2025

El debate con los nuevos superproyectos de la Euroliga como Dubai BC ya estaba servido. Sin embargo, ahora parece que en el panorama de selecciones podrían comenzar a irrumpir también. El gigantesco desembolso por Kendrick Nunn podría abrir la puerta a que selecciones de países con sumo potencial económico se abran hueco a golpe de talonario. Una situación que también trae de bruces a muchos seguidores de este deporte.