El mercado de fichajes de la Euroliga no se detiene, ni aunque la actualidad del Eurobasket parezca llevarse todas las miradas. Los rumores sobre posibles movimientos en el panorama europeo, sobre todo pescando en el mercado americano, parecen no tener fin. En este caso, Maccabi Tel Aviv no se quiere quedar atrás y encuentra una joya poco conocida que podría darles fuerza en la pintura.

Maccabi Tel Aviv no quiere quedarse atrás en el mercado de fichajes Euroliga

Los rumores de incorporaciones marcan la actualidad. Son varios los equipos que sondean a jugadores provenientes de EEUU, como Kai Jones o Cory Joseph que podrían desembarcar desde la NBA en Euroliga en este mercado de fichajes. Sin embargo, la NCAA y la G-League son grandes fuentes de talento para Europa. Desde la liga universitaria podría llegar el nuevo jugador de Maccabi Tel Aviv, Cliff Omoruyi.

Una de las noticias del día en Euroliga ha sido el posible movimiento de Maccabi Tel Aviv en el mercado de fichajes. Según ha informado el prestigioso experto en traspasos, Andrea Calzoni, los israelíes tendrían entre ceja y ceja a Cliff Omoruyi. Este jugador que, hasta la fecha, solo ha disputado NCAA y Summer League, es uno de los tapados. A priori, sus datos anotadores podrían invisibilizarle frente a otros jugadores. Sin embargo, él tiene un don.

¿Qué puede aportar Cliff Omoruyi a Maccabi Tel Aviv?

Cliff Omoruyi tiene unas cifras anotadoras llamativas en NCAA, pero sin ningún tipo de duda, su gran cualidad es la capacidad de rebote. Este jugador, de 2.10m de altura, llegó a capturar hasta 9,6 rebotes por partido en la temporada 22-23. En las últimas 4 temporadas se ha mantenido por encima de los 6 rebotes absolutamente todos los cursos. Además, su poderío en la pintura se hace notar. En la campaña 23-24 casi alcanzó los 3 tapones de media por partido. Un jugador con un físico privilegiado, con un rol que históricamente siempre ha funcionado en Maccabi Tel Aviv en Euroliga.

Los números de Cliff Omoruyi