Olympiacos ha avanzado a la final de la Euroliga tras firmar una actuación sólida y dominante para imponerse a Fenerbahce, marcando el ritmo del partido desde el inicio y sin dar opción a la reacción de su rival. El conjunto griego destacó por su intensidad defensiva, con un dato impactante que desesperó a Jasikevicius y que desencadenó el encuentro para los rojiblancos.

Los parciales de Olympiacos hunden a Fenerbahce en la Euroliga

Olympiacos ha ido masticando su victoria desde los primeros instantes de cada cuarto, imponiendo un ritmo asfixiante que dejó sin respuesta a Fenerbahce. Los parciales iniciales —12-0, 10-0 y 11-0— reflejan a la perfección ese dominio absoluto en los comienzos, con un equipo griego enchufado en defensa y extremadamente eficaz en ataque.

En total, ese arranque demoledor se tradujo en un 33-0 acumulado entre el primer, segundo y tercer cuarto, una cifra que explica gran parte del 79-61 final. Olympiacos no dio opción a la reacción, controló el rebote y encontró liderazgo ofensivo en jugadores como Dorsey, Vezenkov y Peters, que sumaron gran parte de los puntos del equipo.

Jasikevicius acaba desesperado con Fenerbahce en la Final Four

El origen de esos parciales tan contundentes está en una combinación clara de máxima concentración y energía competitiva desde el salto inicial. Olympiacos salió con una intensidad muy superior, especialmente en defensa, presionando las líneas de pase, cerrando el rebote y evitando tiros cómodos. Esa agresividad se tradujo en canastas rápidas al contraataque y en una sensación constante de control. Mientras tanto, Fenerbahce entró frío, sin ritmo ni claridad en ataque, lo que facilitó que cada error se convirtiera en puntos fáciles para su rival.

Esa falta de identidad y de respuesta competitiva fue precisamente lo que terminó desesperando a Sarunas Jasikevicius, que acabó muy molesto con el rendimiento de su equipo en unas semifinales de la Euroliga y así lo reflejó en rueda de prensa: “No hemos sido nosotros mismos y hemos regalado canastas fáciles”.

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