La previa del partido entre Estrella Roja y el Real Madrid ha estado marcada por la actualidad del equipo serbio. Si bien el estado actual del equipo, su baloncesto o el plan de partido podría estar sobre la mesa, las últimas noticias relativas al conjunto serbio poco, o nada, tienen que ver con el baloncesto. La Euroliga de por medio.

Más polémica para Estrella Roja antes del duelo frente al Real Madrid Baloncesto

Estrella Roja es, sin ningún tipo de duda, uno de los equipos que más está dando de qué hablar. Todo lo que rodea al equipo es tema de discusión. La destitución de Sfairopoulos y llegada de Obradovic, la situación con Chima Moneke o el rendimiento del plantel ha estado ocupando titulares. En los pasado playoffs de Euroliga ya se sancionó a Estrella Roja por unos comentarios bastante desafortunados de jugadores y staff, otro tema más que abordar con el Real Madrid Baloncesto de por medio.

💬 @sergioscariolo: “El partido contra el Estrella Roja va a ser muy exigente”. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 16, 2025

La Euroliga emitió su veredicto acerca de varias situaciones del equipo en el pasado curso. 25.000 euros por el lanzamiento de objetos al banquillo del Real Madrid Baloncesto, 14.000 euros por la invasión de pista frete a Bayern en el último partido de play-in, 8.000 euros por las palabras de su Director General a un árbitro durante el choque y de su presidente en el post-partido: “Nadie nos honra, y nos tratan como si debiéramos ser honrados por jugar. Les pagáis para que os roben… ¡Qué vergüenza!“, y, por último, 14.000 también por insultos desde la grada a un colegiado.

El clima que se encontrará el Real Madrid Baloncesto en el choque Euroliga

El Real Madrid Baloncesto tendrá que jugar en todo un Belgrado Arena en este momento del equipo. Las diferentes sanciones, entre ellas varias respectivas a la actitud de sus aficionados, hacen pensar que lo que se vivirá es una caldera. Además, el reciente cambio de entrenador y el carácter emocional de varias de sus piezas, podrían azuzar a unos seguidores que necesitan bien poco para crecerse. En ese contexto, Sergio Scariolo tratará de conseguir el pleno en esta jornada doble.