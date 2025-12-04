La jornada 14 de la EuroLeague 2025/26 se ha visto marcada por el aplazamiento de uno de los encuentros de la jornada, programado originalmente para hoy 4 de diciembre. Las fuertes tormentas y lluvias que afectaron a la ciudad de Atenas han hecho imposible ni siquiera acceder al estadio, obligando a la organización a suspender el encuentro. Este contratiempo añade un nuevo capítulo a los precedentes de suspensión de partidos de la Euroliga.

Tormenta y seguridad: aplazado el Olympiacos – Fenerbahçe de la jornada 14 de Euroliga

El partido de la Euroliga de la jornada 14 entre Olympiacos BC y Fenerbahce Beko, programado para el 4 de diciembre de 2025 en Atenas, ha sido suspendido debido a condiciones meteorológicas extremas. Fuertes tormentas, acumulación de agua y filtraciones en el pabellón hicieron que la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados quedara comprometida, lo que llevó a la Euroliga a tomar la decisión de aplazar el encuentro.

The EuroLeague Regular Season Round 14 game between @Olympiacos_BC and @FBBasketbol has been suspended following a recommendation from the local government due to severe weather conditions affecting the area during today.



Euroleague Basketball will evaluate with the affected… — EuroLeague (@EuroLeague) December 4, 2025

Ambos equipos llegaban al encuentro en buena posición en la clasificación, pero con una sensación de necesidad, con 8 victorias y 5 derrotas tras 13 jornadas, dentro del primer bloque con opciones de pelear por los playoffs. Es algo a lo que ambos conjuntos no nos tienen acostumbrados. Los griegos son habituales en las últimas Final Fours, mientras que los turcos defienden campeonato. Fenerbahçe venía de imponerse a Virtus Bologna por 66–64, mientras que Olympiacos había caído ante Estrella Roja (91–80). Los de Bartzokas, muy castigados por el problema en el base tras la lesión de Keenan Evans.

Unos precedentes históricos con los mismos protagonistas: Los últimos aplazamientos en Euroliga

No es la primera vez que la Euroliga se ve obligada a suspender un partido por circunstancias extraordinarias. La última fue en diciembre de 2024, el encuentro entre Paris Basketball y Fenerbahçe se aplazó porque el equipo francés no contaba con el mínimo de jugadores disponibles debido a enfermedades, mostrando que problemas de plantilla también pueden forzar un aplazamiento. Esta decisión no fue muy aceptada por Saras Jasikevicius, que alertó de la peligrosidad de crear un precedente. Curiosamente, ahora se ha visto involucrado en el siguiente caso, aunque esta vez por condiciones meteorológicas.

The Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 17 game between Paris Basketball and Fenerbahce BEKO Istanbul, scheduled to be played on December 19, has been suspended due to the impossibility of Paris Basketball to have a minimum of eight players included on the… pic.twitter.com/mO8TLIk4OD — EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2024

Y tampoco es la primera vez que Atenas no puede acoger un partido por causas meteorológicas. El partido de Euroliga entre Panathinaikos OPAP Athens y Zalgiris Kaunas, correspondiente a la temporada 2021/22, sufrió varios aplazamientos antes de celebrarse finalmente. Originalmente, estaba previsto para el 30 de diciembre de 2021, pero se pospuso debido a un brote de COVID‑19 en la plantilla de Panathinaikos. La fecha reprogramada era el 26 de enero de 2022, aunque ese día el encuentro volvió a suspenderse por una intensa nevada en Atenas, que generó condiciones extremas y riesgos para la seguridad. Finalmente, el partido se disputó el 1 de marzo de 2022, tras varias semanas de incertidumbre y ajustes en el calendario de la competición. Hay situaciones incontrolables que pueden marcar los grandes calendarios europeos.