La llegada de Xavi Pascual ha cambiado la realidad del Barça Basket sin ayuda de fichajes. Desde que el técnico de Gavá aterrizó en la ciudad Condal, el equipo ha sufrido un cambio drástico. Aun así, según muchas fuentes de prestigio, la leyenda de los banquillos supeditaba su fichaje a la llegada de nuevas piezas. Amar Alibegovic parece el nombre que gana más fuerza. Ahora. La situación en el que fuera su equipo le ha devuelto a los titulares.

Explosión en el equipo del futurible del Barça Basket

Amar Alibegovic estaba inmerso en la dinámica de Trapani Shark, un equipo que, además, vivía un momento de dulce este curso. Sin embargo, tanto él como Allen son bajas confirmadas a estas alturas de la temporada. Por otro lado, su técnico, Jasmin Repesa, presentó su dimisión. Estos hechos han llevado a que el que era el cuadro del objetivo del Barça Basket esté en el ojo del huracán por lo acontecido en el último partido disputado.

El Barça Basket ya tiene vía libre para hacerse con Amar Alibegovic. Sin embargo, la noticia en Trapani Shark no ha tenido que ver con ello. El conjunto italiano, que, hasta ahora, era una de las revelaciones del año, ha disputado un partido sin entrenador. Tras el adiós de Repesa se incorporó un sustituto, pero por problemas burocráticos no pudo dirigir frente a Udine. El capitán del equipo, John Petrucelli, fue el encargado de hacerlo. Lo más espectacular es que aun así se llevaron el triunfo.

Amar Alibegovic deja tirado a su equipo, pero su futuro es incierto

Lo acontecido en Trapani Shark tanto por la marcha de ambos jugadores y la posterior y derivada renuncia de Repesa, seguramente no tenga muy contenta a la afición, más, tras tener que ver a su equipo jugando sin técnico. Al mismo tiempo que esto sucedía, en el Barça Basket, uno de los jugadores hasta ahora desahuciados y que apuntaba a rescisión en caso de llegar Amar Alibegovic, brillaba. Miles Norris aprovechó su oportunidad frente a Manresa y da un golpe sobre la mesa justo en el momento en el que el bosnio está sin contrato.