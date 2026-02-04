Al Barça Basket se le podían poner pocos ‘peros’ al rendimiento desde la llegada de Xavi Pascual. Las comparaciones son odiosas, pero los resultados obtenidos por Peñarroya y el de Gavá eran realmente diferentes. Sin embargo, con la cuarta derrota consecutiva del equipo crecen las dudas. Muchos ya se preguntan si los problemas pueden sobreponerse a la pizarra.

Un cambio de estilo en el Barça Basket, pero con el mismo roster

Uno de los comentarios más escuchados con la llegada de Xavi Pascual es que “el equipo parecía otro”. A pesar de la supuesta promesa de fichajes, la plantilla no ha cambiado. Los problemas con determinadas piezas y con la confección global del Barça Basket siguen ahí y comienzan a emerger de nuevo. La pizarra siempre ayuda, pero no lo puede tapar todo.

El Barça Basket de Xavi Pascual y el de Joan Peñarroya son realmente diferentes en propuesta ofensiva y defensiva. En ataque, el de Gavá tiene una suma predilección por el pick and roll central base-pívot. Por su parte, el de Terrassa generaba más a través del 1×1, los bloqueos entre exteriores y los dos contra dos laterales. En campo defensivo, actual técnico ha optado por el ‘flash’ con Willy y el cambio con Vesely.

¿Dónde están los problemas en la plantilla del Barça Basket?

Hay dos problemas principales en la plantilla del Barça Basket y que atañen directamente al estilo de Xavi Pascual. El equipo tiene déficits en el puesto de base y en el de pívot. Por un lado, los culés suelen tender a la aceleración, ya que con la salida de pista de Satoransky, Brizuela y Laprovittola son perfiles extremadamente agresivos. Esta circunstancia lleva al técnico de Gavá a dominar poco el tempo de partido y a tener que entregarse a la ‘locura’ más de lo que seguramente quisiera.

Si en la plantilla del Barça Basket sigue faltando un base, no menos lo hace un pívot. Jan Vesely sigue cumpliendo, aunque con menos brillo que antaño. Fall tiene serias dificultades para rotar y Willy parece comenzar a apagarse tras el fulgor inicial del cambio de entrenador.

El Barça Basket, con Jan Vesely, defiende en cambio, algo que no beneficia en exceso a piezas como Punter, Laprovittola o Brizuela. Estos jugadores no son, en materia de contactos, como Jeriant Grant, Facu Campazzo o Thomas Walkup. Con Willy Hernangómez, directamente, la falta de agresividad del cinco español hace que las continuaciones sean un regalo. Su flash no acaba de incomodar al manejador y suele retornar tarde y sin uso de manos con el pívot rival.

Otros problemas para Xavi Pascual en cuanto a confección

La columna vertebral base-pívot tiene problemas, pero en otras posiciones podría haber también mejora. Tanto Kevin Punter como Darío Brizuela o Nico Laprovittola ocupan el dos y tienen una calidad excelsa. Sin embargo, los tres son jugadores con una tendencia amasar el balón para generarse ventajas. Kevin Punter desde el tiro en bote, Brizuela penetrando o Laprovittola en bloqueo directo suman mucho, pero mezclan mal. Un tirador de indirectos o una pieza con menor uso de bote podría cambiar al Barça Basket de Xavi Pascual.

En el puesto de alero y ala-pívot también hay cuestiones mejorables para el Barça Basket. Por un lado, Norris y Shengelia no se parecen en ciertos sentidos, pero en otros sí. Ambos son ciertamente anárquicos, ninguno es un gran pasador, algo importante para triangulaciones tras bloque directo. Además, hay una clara predominancia por jugar de cara. Si bien el georgiano reina en la transición y el americano en el catch and shoot, podrían sumar piezas más orgánicas al estilo de Xavi Pascual.

En cuanto a los aleros, el juego de pick and roll de Xavi Pascual pide a gritos treses que abran la pista a pies quietos. Will Clyburn puede, pero siempre ha estado cómodo echando balón al suelo para lanzar. Joel Parra juega bien sin balón, pero su amenaza de tres es algo irregular. Posiblemente, sea la posición que mejor encaja al estilo de Xavi Pascual, aunque perfiles tipo Juancho o Hezonja también podrían ayudar, incluso de un escalón por debajo de estos. Por ejemplo, Razdevicius en Baskonia.