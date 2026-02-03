Mucho se habla de la era de los ‘unicornios’ en el baloncesto Euroliga y NBA. Los bases de más de dos metros o los pívots que juegan de cara suelen ser tema de conversación recurrente, pero mientras esto sucede, la realidad es que muchos equipos vienen dando señas de otro giro de paradigma. Por ello, jugadores como Carlos Stewart pueden tener su sitio.

¿Quién es Carlos Stewart?

Carlos Stewart es un base formado en la NCAA, entre Santa Clara Broncos y LSU Tigers. Esta temporada recaló en uno de los equipos que mejor detecta el talento joven, Hamburg Towers, pero rápidamente hizo las maletas hacia Openjobmetis Varese. La mala situación del cuadro alemán le llevó a volar lejos de Hamburgo. Con 9 encuentros con el cuadro alemán y 9 con el italiano, su nombre ya comienza a estar en boca de todos.

Los últimos 5 partidos de Carlos Stewart

vs REGGIO EMILIA — 1 feb 2026: 8 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias

vs OLIMPIA MILANO — 26 ene 2026: 18 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias

vs REYER VENEZIA — 18 ene 2026: 16 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias

vs TREVISO — 11 ene 2026: 34 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias

vs NAPOLI — 3 ene 2026: 17 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias

Sus números hablan por sí mismo, más si cabe siendo un jugador que aún tiene 22 años de edad. Su desempeño en dos conjuntos europeos de perfil bajo, pero contra rivales de entidad Euroliga y Eurocup ha llevado a muchos a pensar que es un talento diferencial a largo plazo. Todo ello, sumado a su nula experiencia en el baloncesto europeo, su techo parece altísimo. Su gran handicap, su altura, con 1.85m, podría cerrarle alguna puerta.

Un ‘bajito’ en Euroliga para seguir con el cambio de paradigma

A pesar de que la era de los perfiles polivalentes parece estar en pleno apogeo, ya hay más de un equipo y jugador que ha demostrado que hay baloncesto más allá. El propio Paris Basketball ya demostró que piezas como TJ Shorts, además en quintetos con Hifi, podían dominar en Euroliga. Ahora, el propio Panathinaikos lo empareja con Nunn. Otros jugadores como Sylvain Francisco, también dan motivos para creer en ‘esos locos bajitos’. Carlos Stewart podría dar el salto en este contexto.

Los promedios del base de Varese en liga temporada a temporada

Temporada 21-22 | NCAA | Santa Clara Broncos: 13.5 MIN, 5.4 PTS, 0.8 AST, 1.5 REB

Temporada 22-23 | NCAA | Santa Clara Broncos: 31.6 MIN, 15.2 PTS, 2.3 AST, 2.4 REB

Temporada 23-24 | NCAA | LSU Tigers: 6 MIN, 4.9 PTS, 1.2 AST, 2.4 REB

Temporada 24-25 | NCAA | Santa Clara Broncos: 18.2 MIN, 12.1 PTS, 2.9 AST, 2.4 REB

Temporada 25-26 | ALEMANIA | Hamburg Towers: 19.7 MIN, 15 PTS, 3 AST, 1.7 REB

Temporada 25-26 | ITALIA | Openjobmetis Varese: 23.6 MIN, 16 PTS, 2.7 AST, 2.8 REB

Un anotador puro y moderno

Carlos Stewart es el típico combo anotador. Es un jugador muy agresivo de cara a canasta, con más querencia por anotar que por asistir. Se genera puntos gracias a su amenaza en el cambio de ritmo y primer paso. Su estilo es más tendente al uno contra uno que a los puntos en patrones colectivos, aunque es un generador de pick and roll decente.

Si bien su estatura puede llevar a pensar que es un handicap, su agresividad se prodiga más allá del ataque. Es un ‘bajito’ moderno. Un jugador que usa muchas manos y que arriesga mucho en los contactos defensivos. Un estilo que ya se ha visto los frutos que da en contextos Euroliga como Paris Basketball. En este sentido, más allá de suplir su altura, le sirve para ser un arma arrojadiza en transición. Es un jugador que vive cómodo a la carrera y su capacidad de robo le ayuda a lucir en esas lindes.

Capacidad de tiro, sin brillo

Carlos Stewart es un perfil cuya explosividad hunde la defensa rival con facilidad. Esto genera tiros y si bien no tiene malos promedios, tampoco es un tirador excelso. Este jugador suele moverse entre el 30% y el 35% de acierto en T3, aunque en la temporada 22-23 estuvo por encima del 40%. No es un jugador regular, se mueve más en las rachas. Por ponerle una némesis, podría asemejarse a Trent Forrest.

Perfiles similares en Euroliga

Trent Forrest – Baskonia

Sylvain Francisco – Zalgiris Kaunas

Justin Robinson – París Basketball

TJ Shorts – Panathinaikos

A pesar de su tamaño, es un jugador con cierta tendencia a ir hacia el aro. Su carta de tiro demuestra que tiene cierta eficiencia en la pintura y rango intermedio. Es un gran ejecutor desde la esquina derecha en triples, pero flojea en el resto de espacios del 6.75.