En Belgrado lo esperan con impaciencia. Su nombre resuena en las calles, en los foros y hasta en los mensajes privados que llegan a su teléfono. La Euroliga prepara una de esas noches cargadas de tensión, con un protagonista que conoce de cerca la pasión serbia y que ahora regresa a la ciudad como rival. Él lo sabe, y lo dijo sin rodeos: “Va a haber fuego”.

Mensajes, tensión y respeto por la pasión serbia

El Real Madrid llega fortalecido tras su reciente triunfo ante el Partizan en el WiZink Center, pero el próximo desafío será distinto. En Serbia, el ambiente se transforma en combustible, y el regreso de un jugador del Real Madrid al Aleksandar Nikolić Hall promete una atmósfera de máxima intensidad.

Campazzo, que vistió la camiseta del Estrella Roja en la temporada 2022-23 antes de regresar al Real Madrid, sigue siendo una figura muy recordada por la afición serbia. “Siento el amor de ellos todos los días, constantemente me llegan mensajes”, comentó entre risas. Sin embargo, su vuelta como rival ha despertado una mezcla de cariño y rivalidad entre los seguidores del conjunto rojiblanco.

El base argentino sabe que el recibimiento no será sencillo. “Espero tomar buenas decisiones; allá siempre se siente la pasión y eso me motiva”, agregó. Sus palabras reflejan tanto la intensidad del baloncesto balcánico como su respeto por una hinchada que vive cada partido como una final.

El Real Madrid, una buena dinámica que busca mantenerse

Tras imponerse al Partizan en casa, el Real Madrid llega a Belgrado como uno de los equipos más regulares de la Euroliga. Campazzo tuvo una actuación sólida en la dirección del juego, acompañando a un bloque cada vez más compacto. El triunfo reafirmó la fortaleza del vigente campeón continental, que busca continuar su racha positiva fuera de casa.

Ahora, el reto será sostener el nivel en un ambiente hostil. El Estrella Roja, siempre combativo en su estadio, intentará frenar al conjunto blanco con el apoyo de su público. Campazzo lo sabe: “Allá nunca es fácil. Pero estos partidos son los que más disfruto”, aseguró.