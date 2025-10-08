Los nombres que este verano han estado en el candelero en el mercado de fichajes de la Euroliga de baloncesto no son pocos. Talentos de la talla de Mike James, Vasilije Micic o Lonnie Walker estuvieron a vueltas con sus futuros. En este sentido, uno de los clubes que más fuerte ha apostado fue el Real Madrid Baloncesto. Algunas veces con éxito y otras no.

El Real Madrid Baloncesto tenía clara su apuesta en el mercado de fichajes Euroliga

Muchos nombres han estado vinculados al Real Madrid Baloncesto en el último mercado de fichajes Euroliga. Sin embargo, pocos ilusionaron al madridismo como lo hizo todo un MVP Euroleague como Vasilije Micic. El serbio sonó para vestir la camiseta blanca, pero la superpotencia económica de Hapoel Tel Aviv acabó llevándoselo. No obstante, según afirma su propio presidente, no fue el dinero lo que le movió.

A new journey begins for Vasilije Micic in Hapoel Tel Aviv



Excited to see the 2x time EuroLeague champ & #F4GLORY MVP back in action?

El propietario del Hapoel Tel Aviv ha hablado para Euroinsiders y ha dejado varias píldoras sobre sus movimientos en el mercado de fichajes de la Euroliga de Baloncesto. El primero, que Vasilije Micic no les escogió por el dinero: “Hay mucho dinero en el mundo, pero la pasión y la visión escasean. Si tienes pasión y visión, quieres formar parte de esta historia. Tomemos como ejemplo a Micic… El Real Madrid le ofreció más dinero que nosotros, pero él nos eligió”.

¿El Real Madrid? Según Yannay, Vasilije Micic cogió el camino ‘difícil’

Una de las declaraciones más impactantes de Ofer Tannay fue la que dejó sobre qué hubiera pasado si Vasilije Micic hubiera tomado otro camino: “Si hubiera ido al Madrid, habría ganado la Euroliga“. El movimiento más mediático del mercado de fichajes Euroliga, según apunta, tuvo más que ver con la ambición, que con el dinero: “Eligió venir al Hapoel y formar parte de la visión de llevar a un equipo de la Eurocup al nivel de la Euroleague. Quizás logre aún más…”.

Hapoel Tel Aviv make it two wins out of two to start the season with a perfect double week.

Para el máximo mandatario del Hapoel Tel Aviv también fue una sorpresa que no eligiera el Real Madrid Baloncesto por el contexto geopolítico. Según apunta, su compromiso se certificó después de una conversación con su padre: “Vasa y su padre me dijeron que eran serbios y sabían lo que significaba la guerra. Dijeron: ‘Esperamos que les vaya bien’. Fue entonces cuando me di cuenta de que quería venir al Hapoel”. Aparentemente, su posición respecto a la situación en Israel pudo ser clave para acabar recalando.