El mercado de entrenadores en la Euroliga sigue moviéndose con intensidad de cara a la próxima temporada, con varios banquillos en el aire y nombres de peso valorando su futuro. En un contexto de cambios, ambición y proyectos en reconstrucción, uno de los técnicos más cotizados del panorama europeo como Spanoulis ha elegido un proyecto novedoso.

Spanoulis entrenará en Eurocup con el Aris de Salónica

El Aris de Salónica abre una nueva etapa de cara al futuro con la llegada de Vassilis Spanoulis al banquillo. El técnico griego, que contaba con intereses para seguir entrenando en la Euroliga, aterriza tras su salida del AS Mónaco y asumirá el reto de liderar un proyecto ambicioso que busca devolver al club a la élite del baloncesto europeo.

Tal y como ha informado Eurohoops, la apuesta del Aris es clara: el club le ofrece un proyecto sólido con un presupuesto cercano a los 10 millones de euros para reforzar la plantilla y un salario en torno al millón anual. Con experiencia reciente como entrenador y una trayectoria legendaria como jugador —con tres Euroligas y varios MVP de Final Four—, Spanoulis llega con el objetivo de competir en la Eurocup y dar un salto de nivel tras un curso en el que el equipo fue quinto en liga y alcanzó los cuartos de final.

Las ofertas e intereses de Spanoulis en la Euroliga

Antes de comprometerse con un nuevo proyecto, Vassilis Spanoulis optó por tomarse su tiempo y analizar el mercado con calma. El técnico griego, tras su salida del AS Mónaco, recibió varias propuestas de equipos importantes dentro de la Euroliga; de hecho, llegó a sonar para el Barça Basket.

Entre esas opciones, una de las más destacadas fue la del Hapoel Tel Aviv, que llegó a trasladarle una oferta concreta. Sin embargo, Spanoulis la rechazó, convencido de que en verano podrían surgir oportunidades más atractivas dentro del panorama europeo. Su intención era clara: esperar el contexto adecuado para liderar un proyecto sólido desde el inicio, algo que finalmente ha terminado encontrando en su nuevo reto.