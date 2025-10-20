El baloncesto está lleno de historias y anécdotas sorprendentes que no dejan indiferente a nadie. Un exbase con experiencia en la NBA y la Euroliga ha decidido dar un giro a su carrera para comenzar su etapa como entrenador en la liga norteamericana. Tras más de una década sobre las canchas, el jugador pone fin a su etapa profesional para integrarse en el cuerpo técnico de una franquicia del Este, donde iniciará su aprendizaje en los banquillos.

Shabazz Napier empieza una andadura en los banquillos en la NBA

Shabazz Napier inicia una nueva etapa en su trayectoria profesional al integrarse en el cuerpo técnico de los Washington Wizards. A sus 34 años, el exbase estadounidense, que no ha encontrado equipo en el mercado de fichajes, deja atrás una exitosa carrera como jugador para comenzar su formación como entrenador bajo la dirección de Brian Keefe.

Después de su paso por la NBA y por algunos de los clubes más destacados de la Euroliga, Napier da el salto al banquillo. Con este movimiento, los Wizards apuestan por una figura con conocimiento internacional y que tendrá el objetivo de desarrollar al equipo.

Las últimas temporadas de Shabazz Napier en la Euroliga

En sus más recientes temporadas en Euroliga, Shabazz Napier se consolidó como uno de los bases más experimentados del continente, incluso llegando a sonar este verano para el Barça Basket. Defendió los colores de equipos de primer nivel como Olimpia Milano, Estrella Roja de Belgrado y Bayern Múnich, donde dejó muestras de su talento. En la última campaña con el conjunto alemán, promedió cifras sólidas con más de 10 puntos y 3 asistencias por encuentro.

Además de su paso por la Euroliga, Shabazz Napier acumuló seis temporadas en la NBA, militando en Miami, Orlando, Portland, Brooklyn, Minnesota y Washington. Su mejor año fue el 2019-20, cuando promedió más de 11 puntos y 3,8 asistencias con los Wizards, consolidándose como un base eficiente y polivalente. A lo largo de sus 354 partidos en la liga, registró un promedio global de 7,1 puntos, destacando por su precisión desde la línea de tiros libres (por encima del 80%).

Otros ejemplos aparte de Shabazz Napier