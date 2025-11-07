El clásico de Euroliga parece poder marcar mucho el devenir del Barça Basket y Real Madrid Baloncesto. Ambos conjuntos atraviesan un bache de rendimiento y un partido que remueve tanto en lo emocional, puede ser punto de inflexión, para bien o para mal. El duelo venía marcado por las posibles bajas de jugadores importantes como Laprovittola, Okeke o Shengelia, además del posible debut de Alex Len.

Habrá debut en el Real Madrid Baloncesto

El Barça Basket vs Real Madrid Baloncesto no parece un contexto idóneo para que un jugador se foguee. Sin embargo, parece que Sergio Scariolo hará debutar a Alex Len en el clásico de Euroliga. La aclimatación de Bruno Fernando no acabó de producirse. Por contra, en unos pocos días parece que el técnico italiano ya ve preparado al nuevo interior del equipo. Sus propias palabras en la previa así lo han confirmado.

Alex Len jugará mañana su primer partido en todo un clásico. Sergio Scariolo sorprendido por su rápida adaptación aunque confiesa que no está físicamente al 100% pic.twitter.com/oV82EbKZyq — Javier Camello Muñoz (@JaviCamelloM) November 6, 2025

Las palabras de Sergio Scariolo sobre el posible debut de Alex Len han llamado la atención más por lo que omite, que por lo que dice. Frases como: “Lo veo con una capacidad asombrosa de entender las cosas, no quiero comparar porque no sería generoso en algunos casos” parecen un dardo indirecto a Bruno Fernando. Sin duda, el nuevo integrante del Real Madrid Baloncesto apunta a poder ser un arma peligrosa para el Barça Basket.

El Barça Basket también podría guardarse un as bajo la manga

Si el Real Madrid Baloncesto apunta a tener su debut particular, el Barça Basket no se quiere quedar atrás con las sorpresas de última hora. Si Alex Len es el nombre propio en la casa blanca, Tornike Shengelia lo es en la blaugrana. Tanto él como Laprovittola han entrenado con el equipo en las horas previas al clásico de Euroliga. Aún se desconoce el estado físico, pero parece que, finalmente, el optimismo pueda imperar con ellos.

📍Laprovittola i Shengelia ja entrenen amb l’equip. Apunt pel clàssic pic.twitter.com/vROX46RsyJ — Ernest Macià 🎙🎧 (@ernestmacia) November 6, 2025

¿Cuándo y dónde es el Barça Basket vs Real Madrid de Euroliga?

El partido entre Barça Basket y Real Madrid Baloncesto, que tendrá lugar en el Palau Blaugrana, está previsto para las 20:30. El clásico de Euroliga será retransmitido, como viene siendo normal esta temporada, por Movistar+. Un encuentro trascendental para el futuro de Sergio Scariolo y Joan Peñarroya.