A pocos días del inicio oficial de la Euroliga, el mercado de fichajes continúa abierto y con operaciones aún por concretarse. Varios clubes trabajan a contrarreloj para apuntalar sus plantillas, conscientes de que cualquier incorporación puede resultar decisiva en una temporada que se anticipa especialmente competitiva y con calendario altamente exigente. Entre movimientos de última hora y salidas todavía en negociación, el panorama europeo mantiene una actividad intensa esta semana.

Sertaç Sanli es una opción para Dubai BC

Sertaç Sanli busca un nuevo rumbo en su carrera tras un rol secundario en Fenerbahce la pasada temporada, donde apenas superó los 13 minutos por partido con promedios de 5,5 puntos y 2,4 rebotes. A sus 34 años, el interior turco pretende recuperar protagonismo después de un verano en el que, con Turquía y bajo la dirección de Ergin Ataman, fue subcampeón en el Eurobasket.

Su experiencia y palmarés, que incluyen dos Euroligas y títulos nacionales, convierten al ex de Barça Basket y ACB en una pieza codiciada para equipos que buscan reforzar el juego interior con jugadores inteligentes y versátiles. El nuevo destino de Sanli parece estar en Dubai BC, que lo ha elegido como reemplazo de Mam Jaiteh, lesionado en el tendón de Aquiles.

Olympiacos logra la incorporación de Frank Ntilikina a última hora

El mercado de la Euroliga se ha agitado en las últimas horas con un movimiento resonado: Frank Ntilikina cambia Belgrado por El Pireo. Tras varios días de negociaciones estancadas y con el Partizán exigiendo una compensación económica, Olympiacos ha logrado desbloquear la operación y hacerse con los servicios del base francés de 27 años, que firma por dos temporadas.

La entidad helena lo incorpora como recambio de Keenan Evans, lesionado de larga duración. El internacional galo, que regresó a Europa en 2024 después de siete años en la NBA, aportará experiencia y físico a la rotación rojiblanca. En la pasada Euroliga promedió 7 puntos, 2 asistencias y casi 2 rebotes en 21 partidos con Partizán.

Olimpia Milano confirma el fichaje de Leonardo Tote

Leonardo Tote se ha comprometido oficialmente con Olimpia Milano mediante un contrato plurianual. El pívot italiano de 28 años, que llega procedente del Napoli tras promediar 14 puntos y 6 rebotes en la última temporada de la LBA y debutará en la Euroliga, ha sido presentado como nuevo jugador milanés y ha mostrado su entusiasmo por unirse al equipo dirigido por Ettore Messina.