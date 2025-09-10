El mercado de fichajes ACB y Euroliga está siendo uno de los más movidos de los últimos años. Los conjuntos parecen apostar, en líneas generales, por plantillas amplias. Además, la fuga de talento a la NCAA también está acelerando los movimientos en el periodo de traspasos. En el día de hoy, una de las noticias es la que involucra a Valencia Basket y Bayern Múnich, aunque con la sombra de Baskonia rondando.

El ex de Valencia Basket ya tiene nuevo destino

El Valencia Basket ha sido uno de los equipos de la ACB que más se ha movido en el mercado de fichajes de cara a reforzar su proyecto Euroliga. A la entidad han llegado numerosos jugadores, como Kameron Taylor, Darius Thompson o Neal Sako. También han renovado piezas importantes, como De Larrea o Jean Montero. Sin embargo, también se han producido algunos adioses de jugadores de caché importante. Chris Jones, Stefan Jovic o Semi Ojeleye son algunos de los damnificados.

Hvala, brate Stefan 🧡



Cas 👉 Stefan Jovic termina su etapa en Valencia Baskethttps://t.co/lPvgH3RK9m



Val 👉 Stefan Jovic acaba la seua etapa a Valencia Baskethttps://t.co/p1UwFh6rJa



Eng 👉 Stefan Jovic ends his time at Valencia Baskethttps://t.co/sWd8d5YU6p pic.twitter.com/XHyMECSq8S — Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 6, 2025

Hace ya semanas que Stefan Jovic y Valencia Basket separaron sus caminos. El base que, sin haber dejado especialmente a deber, no ha acabado de rendir dentro de ese estilo tan característico de Pedro Martínez. El jugador que en su día ya brilló en las filas de Bayern Munich, regresará al conjunto alemán como agente libre tras su periplo ACB, según ha informado el prestigioso experto en mercado de fichajes Euroliga, Donatas Urbonas.

Stefan Jovic, un clásico del mercado de fichajes Euroliga

La carrera de Stefan Jovic ha sido de lo más movida en cuanto a traspasos se refiere. En sus inicios proyecto la imagen de un base dominador de la máxima élite, pero su rendimiento errático le ha llevado a moverse en el mercado de fichajes ACB y Euroliga en numerosas ocasiones sin especial desempeño. Seguramente su recuerdo en equipos como Estrella Roja, Bayern Múnich o Khimki se bien distinto al de los aficionados de Panathinaikos o Valencia Basket. Eso sí, siempre con un suelo competitivo aceptable.

El juego de Luka Jovic es muy característico. El serbio es uno de los pioneros de la saga de los Doncic o Micic. Su estilo pausado es muy particular y el contexto lo es todo de cara a hacerlo brillar. Seguramente, el frenetismo del actual Valencia Basket en nada le beneficiase. En este sentido, Bayern Múnich se ha lanzado a por él como sustituto de Rokas Jokubaitis tras su grave lesión. Con ello, el jugador volverá a la Euroliga en el presente mercado de fichajes tras su etapa ACB en Zaragoza y Valencia.