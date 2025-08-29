Tras un debut complicado ante Georgia, la selección española buscará su primera victoria en el Eurobasket este sábado frente a Bosnia y Herzegovina, que llega al encuentro tras inaugurar el torneo con una victoria frente a Chipre. El equipo de Sergio Scariolo intentará corregir los errores del primer partido, especialmente la falta de acierto desde el triple y el dominio en el rebote, para superar a un rival físico y con jugadores a tener en cuenta a pesar de las grandes ausencias por lesión.

Las bajas de Bosnia y Herzegovina para el Eurobasket 2025

La selección de Adis Beciragic ha sido una de las tantas afectadas por las lesiones. La más destacada, y una de las ausencias más destacadas del torneo, es la de Dzanan Musa, que fue sometido a una operación de urgencia por un fuerte dolor abdominal. El alero de 26 años, que iba a ser uno de los pilares del equipo, no pudo reincorporarse a tiempo y supuso un duro golpe para las aspiraciones bosnias.

El jugador nacionalizado de Bilbao Basket, Xavier Rabaseda, que también estaba en la entre los elegidos para el Eurobasket, se ha perdido el torneo por una lesión que le ha impedido estar en condiciones físicas óptimas. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a ajustar la plantilla y ceder su lugar a John Roberson.

Jusuf Nurkic: el gran MVP de Bosnia y Herzegovina que vigilará Scariolo

Con la baja del ex del Real Madrid, Dzanan Musa, Jusuf Nurkic se ha convertido en la pieza clave de Bosnia y Herzegovina en este Eurobasket, respondiendo con creces a las dudas sobre su forma física que generaron críticas en las semanas previas. En el debut del torneo ante Chipre, el pívot de la NBA lideró al equipo con 18 puntos, 6 rebotes y 2 robos.

La importancia de Nurkic para los balcánicos es mayúscula, ya que gran parte del juego interior y la presencia física del equipo dependen de él. Su rendimiento será determinante en el choque frente a España, donde su experiencia y dominio en la zona pueden marcar la diferencia ante una selección española de Scariolo.

Los escuderos de Jusuf Nurkic en Bosnia y Herzegovina ante España

Aparte de Nurkic, que es la gran referencia, Bosnia y Herzegovina tiene complementos al pívot de la NBA que Scariolo ha de tener en vigilancia. Amar Alibegovic, Edin Atic y Amar Gegic juegan un papel clave en el equipo al complementar a Nurkic en distintas facetas del juego. Alibegovic es un ala-pívot con mucha amenaza desde el triple, que se caracteriza en la selección por ayuydar a abrir espacios para que Nurkic domine la pintura.

Por su parte, Edin Atic y Amar Gegic refuerzan el perímetro. Atic genera fluidez ofensiva y su forma de jugar hace la vida más fácil a los interiores. Por su parte, Gegic, escolta físico y capaz de generar tiros, asume responsabilidad en la anotación exterior, descargando presión sobre Nurkic. Todos juntos forman el soporte necesario para que el pívot bosnio pueda ser el referente del equipo sin estar sobrecargado.

Plantilla Bosnia y Herzegovina

Bases: Adnan Arslanagic, John Roberson

Escoltas: Tarik Hrelja, Amar Gegic

Aleros: Edin Atic, Aleksandar Lazic, Adin Vrabac

Ala-Pívots: Amar Alibegovic, Miralem Halilovic, Ajdin Penava

Pívots: Jusuf Nurkic, Kenan Kamenjas

Entrenador: Adis Beciragic