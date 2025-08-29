España no pudo comenzar con buen pie su andadura en el Eurobasket y cayó en su debut ante Georgia, en un partido marcado por la falta de acierto ofensivo y las dificultades para frenar el físico rival. El equipo de Sergio Scariolo se tiene que reinventar para darle la vuelta a la situación y el próximo contrincante, Bosnia y Herzegovina, no se lo pondrá nada sencillo, con un jugador que ha comenzado el torneo con buena nota y que ha callado la boca a su entrenador y a los críticos.

Las dudas físicas del seleccionador de Bosnia y Herzegovina con Jusuf Nurkic

El seleccionador de Bosnia y Herzegovina, Adis Beciragic, encendió las alarmas hace apenas dos semanas con unas declaraciones en rueda de prensa sobre Jusuf Nurkic, uno de los jugadores más diferenciales de su plantilla. El técnico cuestionó duramente su estado físico antes del Eurobasket: “Está fuera de forma y apenas puede correr”.

Durante la preparación del torneo, Bosnia y Herzegovina cayó en amistosos contra selecciones como Montenegro, Serbia y China, donde el rendimiento de Nurkic no fue el esperado y las críticas aumentaron entre los aficionados. Sin embargo, el interior de la NBA se ha puesto las pilas en estas últimas semanas y en el primer partido ha mejorado considerablemente su aportación.

El partido de Jusuf Nurkic con Bosnia y Herzegovina antes de medirse a España

Bosnia inició el Eurobasket 2025 con una victoria contundente frente a Chipre (91-64), aunque el marcador final no refleja del todo las dificultades que encontraron los balcánicos durante gran parte del choque, pero la superioridad física del conjunto bosnio acabó sentenciando el duelo.

El gran referente del combinado nacional fue Jusuf Nurkic, que respondió a las dudas sobre su estado físico con una actuación sólida: 18 puntos, 6 rebotes y 2 robos para liderar a su selección. El interior, que calló la boca a su entrenador por las declaraciones que realizó durante el mes de agosto, mira ahora a la España de Scariolo para hincarle el diente.

Además, también destacaron jugadores como Adin Vrabac (10 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias) y Kenan Kamenjash (9 puntos, 8 rebotes), en un triunfo que sitúa a Bosnia como un rival a tener en cuenta en el Grupo C.

Jusuf Nurkic: la amenaza para España en el Eurobasket 2025

Ante las ausencias que ha sufrido Bosnia antes de la cita europea, Jusuf Nurkic se ha postulado como el gran referente del equipo y una seria amenaza interior para cualquiera de sus rivales. Con sus 2,13 metros y más de 130 kilos, el pívot de los Utah Jazz combina poder físico en la pintura con una notable capacidad para generar juego desde el poste. Su habilidad para rebotear, intimidar en defensa y castigar cerca del aro le convierte en un jugador diferencial.

Para España, el reto de frenar pasa por el trabajo colectivo que caracteriza a los equipos de Sergio Scariolo, y que no se pudo apreciar en el estreno frente a Georgia. La defensa sobre Nurkic exigirá ayudas constantes, intensidad en el rebote y obligarle a jugar lejos del aro para minimizar su impacto. El seleccionador nacional deberá trabajar estos aspectos si no quiere sumar una segunda derrota en el torneo, que dejaría a los españoles heridos de muerte.

¿Cuándo y dónde ver España vs Bosnia y Herzegovina?

España se medirá a Bosnia y Herzegovina este próximo sábado 30 de agosto a las 21:30 (hora peninsular) en el Spyros Kyprianou Arena de Chipre, en la segunda jornada del Grupo C del Eurobasket 2025. El encuentro podrá seguirse en directo por televisión en La 2 de TVE, así como streaming a través de la plataforma RTVE Play.