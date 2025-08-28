El Eurobasket 2025 encara su segunda jornada de la fase de grupos y la selección española, dirigida por Sergio Scariolo, volverá a saltar al parqué del Spyros Kyprianou Arena de Limassol. En esta ocasión, el rival será Bosnia y Herzegovina, conjunto entrenado por Aziz Bekir y con Jusuf Nurkić, pívot de los Utah Jazz, como gran referente en la pista. Ambos equipos llegarán a la cita tras debutar en el Opening Day: España frente a Georgia y Bosnia ante la anfitriona Chipre.

¿Cuándo es el España vs Bosnia de baloncesto?

El grupo C del Eurobasket 2025 afronta su segunda jornada con un atractivo duelo entre España y Bosnia y Herzegovina, que se disputará el sábado 30 de agosto a las 20:30 (hora peninsular) en el Spyros Kyprianou Arena de Limassol (Chipre). El equipo de Sergio Scariolo llegará a la cita tras su estreno del día 28 frente a Georgia, mientras que los bosnios encaran el choque con la mira puesta en seguir vivos en la pelea por los octavos de final.

La selección balcánica afronta el torneo con las sensibles bajas de Dzanan Musa y Xavier Castañeda, ambos fuera por lesión, por lo que la responsabilidad recaerá en sus principales referentes. En un grupo tan competido, el enfrentamiento entre españoles y bosnios se presenta como un paso clave para ganar posiciones y acercarse al gran objetivo: la clasificación a la segunda fase del Eurobasket.

¿Dónde ver España – Bosnia y Herzegovina Eurobasket 2025?

La Selección Española de baloncesto se dispone a una nueva participación en el Eurobasket, un torneo que trasciende lo deportivo y se vive como un verdadero acontecimiento cultural en Europa. Con sede en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, el campeonato se desarrollará del 27 de agosto al 14 de septiembre, ofreciendo una plataforma donde la pasión por el baloncesto se entrelaza con la riqueza cultural de sus países anfitriones. Después de los duelos ante Georgia y Bosnia, llegarán los partidos ante Chipre, Italia y Grecia.

El duelo entre España y Bosnia y Herzegovina, con el gran aliciente de ver el emparejamiento NBA entre Santi Aldama ante Jusuf Nurkic, se podrá seguir en directo el sábado 30 de agosto a las 20:30 (hora peninsular) a través del canal temático deportivo Teledeporte (dial 75 en Movistar+) y también en RTVE Play, ofreciendo todas las opciones para no perderse este emocionante encuentro.

Plantilla de España Eurobasket 2025

Bases : Sergio de Larrea (Valencia), Mario Saint-Supéry (Gonzaga NCAA)

: Sergio de Larrea (Valencia), Mario Saint-Supéry (Gonzaga NCAA) Escoltas : Daríos Brizuela (Barça), Xabi Lopez-Aróstegui (Valencia), Josep Puerto (Valencia)

: Daríos Brizuela (Barça), Xabi Lopez-Aróstegui (Valencia), Josep Puerto (Valencia) Aleros : Joel Parra (Barça), Santi Yusta (Zaragoza), Juancho Hernangómez (Panathinaikos)

: Joel Parra (Barça), Santi Yusta (Zaragoza), Juancho Hernangómez (Panathinaikos) Ala-pívots : Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Jaime Pradilla (Valencia)

: Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Jaime Pradilla (Valencia) Pívots: Willy Hernangómez (Barça), Yankuba Sima (Valencia)

Plantilla de Bosnia y Herzegovina 2025