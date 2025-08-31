Tras ganar cómodamente a Bosnia y Herzegovina, la selección de Sergio Scariolo afronta este domingo su tercer partido del Eurobasket 2025. Enfrente tendrá a la anfitriona Chipre, que es considerada el rival más sencillo de este torneo internacional. Aún así, España deberá guardar el respeto que merece y deberá encarar el encuentro con la intensidad y la concentración correspondiente. No obstante, el combinado chipriota tiene varias curiosidades que merecen ser comentadas.

Chipre protagoniza la imagen del Eurobasket 2025 antes de jugar contra España

Con pocos días transcurridos del Eurobasket 2025, que ni tan siquiera lleva disputada una semana de competición, Chipre ya ha protagonizado la escena más surrealista del campeonato. Durante su partido contra Grecia, al sonar el himno nacional griego, los jugadores de ambos equipos se abrazaron y cantaron juntos la interpretación del himno.

Este gesto tiene su explicación histórica: ambas selecciones comparten el mismo himno nacional. La escena, captada por las cámaras y difundida rápidamente en redes sociales, desató asombro entre los aficionados, muchos de los cuales desconocían este vínculo cultural. Más allá del resultado deportivo, el momento dejó claro cómo el baloncesto puede convertirse en un vehículo de unidad y respeto entre naciones con lazos históricos.

Los datos que demuestran la diferencia entre Chipre y España en el mundo del baloncesto

España y Chipre representan polos opuestos en el panorama del baloncesto europeo y algunos datos así lo demuestran. Mientras España cuenta con más de 65 años de tradición, un sólido sistema formativo y cerca de 440.000 licencias federativas, el país chipriota se estrena en el EuroBasket 2025 con apenas 6.000 licencias y una trayectoria competitiva prácticamente inexistente.

El contraste se refleja también en los resultados recientes: España llega con experiencia y defendiendo título, mientras Chipre acumula derrotas tanto en los clasificatorios (0‑6) como en los amistosos previos (0‑2), logrando su participación únicamente por ser uno de los cuatro países anfitriones del torneo. A priori, este enfrentamiento supone para los de Scariolo un trámite accesible y para Chipre una valiosa oportunidad de aprendizaje.

Estrella de Chipre y plantilla en el Eurobasket 2025

Darral Willis se erige como la gran estrella de Chipre para este Eurobasket 2025. Pívot sólido y versátil, que destaca por su capacidad anotadora cerca del aro y su dominio en el rebote, promediando casi 15 puntos y 9 rebotes en los clasificatorios, convirtiéndose en el referente ofensivo y defensivo del equipo.

Así está compuesta la plantilla de Chipre:

Bases: Antreas Christodoulou, Ioannis Giannaras, Stefanos Iliadis, Konstantinos Simitzis

Escoltas: Simon Michail, Ioannis Pashiali, Filippos Tigka

Aleros: Nikos Stylianou

Interiores: Darral Willis, Aeneas Jung, Michalis Koumis, Christos Loizides