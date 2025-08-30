El Eurobasket 2025 le regala a España un partido contra toda una desconocida del baloncesto europeo, Chipre. Los de Sergio Scariolo no pueden permitirse un tropiezo y, a priori, no debería ser un partido especialmente complejo de solventar. Sin embargo, las incógnitas sobre esta selección son muchas. Más de uno se preguntará ¿Quién juega en Chipre?

¿Cómo ha llegado la selección de baloncesto de Chipre a acabar disputando un partido oficial contra España?

Muchos seguidores de baloncesto en España se habrá preguntado cómo una selección como Chipre, un país tan pequeño, se encuentra disputando un torneo de estas características. La respuesta es sencilla, está invitado como anfitrión. A pesar de ello, ya en su primer partido contra Bosnia del Eurobasket 2025, a pesar del abultado resultado, dejó algún destello de calidad en sus filas.

Una vez resuelta la duda de por qué está disputando el torneo, que no ha sido por méritos deportivos, muchos querrán saber si conocen a alguna pieza del roster. Desde luego que es poco probable que un seguidor de baloncesto en España tenga ubicadas a alguna de sus piezas, pero sin duda, si hay uno con opciones de ser reconocido es Darral Willis Jr. Este ala-pívot de 2.06m tiene experiencias en AS Mónaco y Lokomotiv Kuban, cuadro asiduo en el pasado de altas instancias de Eurocup.

Chipre tiene un exitoso talento del baloncesto de España en sus filas

El baloncesto es de los jugadores y, seguramente, la mayoría de iconos entre los aficionados suelen estar dentro de la pista; sin embargo, en España bien conocen a uno de los técnicos de Chipre. Pablo Cano Da Costa forma parte del staff de esta selección. El entrenador uruguayo viene de lograr todo un ascenso de Segunda FEB a Primera FEB con Fibwi Mallorca Bàsquet. Un buen representante del baloncesto español en el Eurobasket.

Volem desitjar al nostre head coach @Coach_PabloCano tota la sort amb @BasketCyprus en aquest Eurobasket….excepte en el partit amb @BaloncestoESP

¿Cuáles son los peligros de Chipre para España en el Eurobasket 2025?

En Chipre, además de Darral Willis Jr, España tendrá que tener muy controlado el baloncesto que despliega Konstantinos Simitzis. La estrella de esta selección, al igual que la mayoría de la plantilla, milita en la liga nacional del país. En el pasado, este jugador juega en la segunda división griega, además, con buenas cifras. Si bien podría no generar excesivo miedo, sí que demostró en el primer partido del Eurobasket 2025 poder alcanzar los 22 puntos.

El roster de Chipre para medirse a España en el Eurobasket 2025