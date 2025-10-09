En el Pavelló Nou Congost, el BAXI Manresa logró su primer triunfo histórico en la EuroCup, venciendo a Slask Wroclaw por 74-62. La intensidad del choque, y los ajustes tácticos de ambos equipos, se vieron algo deslucidas por los problemas en el marcador que alargaron el partido. Para Baxi Manresa, hubo un jugador que apareció de forma silenciosa pero determinante: cada acción suya se tradujo en eficacia y acierto, dejando la sensación de que no había margen para el error.

Kaodirichi Akobundu-Ehiogu se presentó precisión quirúrgica

Akobundu-Ehiogu es una de las caras nuevas de este Baxi Manresa. Como todos, necesita adaptación. Poco a poco, peró, está confirmando su crecimiento esta temporada mostrando números consistentes en la Liga Endesa, donde debutó con 7,5 puntos y 4,2 rebotes en la pista de Tenerife. Demostró que no solo mantiene la regularidad en la competición doméstica, sino que también puede rendir con solvencia en escenarios europeos, consolidándose como un jugador clave para el equipo.

El jugador manresano terminó con 13 puntos, logrando un perfecto 6/6 en tiros de campo y 1/1 desde la línea de personal, además de 3 rebotes y 3 tapones en apenas 17 minutos sobre la pista. Su valoración final fue 18, la más alta del encuentro, solo superada por la de su compañero Grant Golden.

Influencia defensiva para seguir consolidando

En la primera victoria europea del BAXI Manresa, Akobundu-Ehiogu firmó un partido perfecto (13 puntos sin fallo, 5 rebotes, 3 tapones), pero Grant Golden fue el más valorado. Lideró la anotación con 14 puntos y presencia interior, bien secundado por Hugo Benítez, clave en la dirección y la defensa. También aportaron Ubal con 11 puntos de energía ofensiva y Álex Reyes, sólido en el trabajo físico y el rebote.

👌🏻 Victoria al Nou Congost!

⏳ Partit llarg però que ens hem endut davant la nostra afició!

❤️ Gràcies a tots! Dissabte mes!#SOMHIManresa pic.twitter.com/qCU0bHCFs1 — BAXI Manresa (@BasquetManresa) October 8, 2025

Y es que la realidad de BAXI Manresa es que sigue en construcción. Llega a este punto de la temporada con un inicio irregular, normal por la cantidad de caras nuevas que hay en su plantilla. En la Liga Endesa buscará la primera victoria este fin de semana ante Coviran Granada, mientras que en EuroCup acaba de conseguir su primer triunfo histórico. El equipo busca consolidar su juego colectivo y mantener la confianza tras esta victoria. Su próximo rival en la competición europea será el Hapoel Bank Yahav Jerusalem, un duelo clave para seguir sumando en el grupo.