Álvaro Cárdenas se ha convertido en uno de los referentes del baloncesto español cuando el foco apunta directamente a la NCAA. El base andaluz construyó una trayectoria sólida en el baloncesto universitario, primero con los Spartans de San Jose State y más tarde con los Broncos de Boise State. Siguiendo ese camino, un base formado en la cantera del Joventut de Badalona decidió cambiar de aires, una apuesta que le ha sentado de maravilla y que le ha permitido dar el esperado salto adelante en su carrera.

Conrad Martínez deslumbra e impresiona en High Point

Fue uno de los primeros ejemplos de salida desde una cantera europea de primer nivel rumbo a la NCAA. Conrad Martínez, considerado uno de los mejores bases formados en la cantera de la Penya en los últimos años, aceptó la propuesta de Arizona y puso rumbo a Tucson en mayo de 2023. Sus dos primeras temporadas no terminaron de cumplir las expectativas y, ya como junior, decidió recurrir al Transfer Portal. Su nuevo destino fue High Point, en Carolina del Norte, donde se unió a los Panthers de la Big South en busca de un nuevo impulso en su carrera.

Martinez leads first half with 1️⃣1️⃣ points going 4️⃣-5️⃣ from the field with three 3️⃣'s 👏#GoHPU x #OnTheProwl pic.twitter.com/FjoQx8sjz0 — HPU Men's Basketball (@HPUMBB) December 28, 2025

Meses después, el cambio le ha dado la razón. Ya es una de las piezas clave del equipo de Flynn Clayman —junto a otro español como Owen Aquino— y uno de los jugadores más queridos por la afición del Qubein Center. High Point afronta los compromisos de conferencia con un balance de 12-3, tras sumar victorias de mérito ante Bryant, UIC o Canisius, y encajar derrotas frente a App State, UAB y Southern Illinois.

Conrad Martínez ha pasado de apenas cinco minutos de media con Arizona la pasada temporada a consolidarse con 23 por partido en High Point. Su impacto se refleja en los números: 11,5 puntos y 4,3 asistencias, acompañados de un notable mapa de tiro del 50,5 %. Frente a Pfeiffer firmó 15 puntos y siete asistencias, y llega en clara línea ascendente tras encadenar tres encuentros consecutivos en dobles dígitos de anotación, con un techo de 26 puntos ante La Salle el pasado 20 de diciembre. Ahora llegarán duelos clave ante Winthrop, Gardner-Webb o Longwood.

En estos primeros meses como Panther, Conrad Martínez —decidido a seguir los pasos de John Brown III, uno de los nombres más destacados en la historia del programa— ha dejado claras sus credenciales. Su espectacular visión de juego le ha permitido convertirse en una auténtica extensión del head coach sobre la pista, a lo que ha sumado un repertorio cada vez más sólido de tiro y una notable eficiencia. Además, ha firmado numerosos highlights gracias a su conexión con compañeros como Owen Aquino, Cam’Ron Fletcher o Rob Martin.