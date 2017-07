¿Quien será la Mano del Rey en los equipos de Euroliga?

"Mano del Rey es el título ostentado por el consejero jefe del Rey de los Siete Reinos y ejecutor de sus ordenes en el reino.

Los deberes de la Mano incluyen liderar el ejército del Rey, redactar leyes, dispensar justicia y, en general, manejar el día a día del gobierno del reino. La Mano puede actuar como reemplazante del Rey cuando éste se encuentre ausente o indispuesto."

Leyendo la definición de la figura de la Mano del Rey podríamos pensar que George R.R. Martin es un aficionado al baloncesto y en especial a la figura del base: lideran al ejercito en la cancha, deciden las jugadas a realizar, dispensan justicia distribuyendo el balón a quien más se lo merece y manejan al equipo en el día a día de los partidos. Incluso se puede decir que reemplazan al Rey Entrenador, incluso cuando no está indispuesto, ya que ellos deciden al momento sobre el parquet.

Manos del Rey

Si nos fijamos en que la Mano del Rey más famosa de la serie de televisión ha sido Tyrion Lannister, que es el más bajito y listo de la clase, nuestra teoría coge forma.

Y no hay duda de que en el baloncesto europeo actual, el equivalente a reinar en los Siete Reinos es hacerlo en la Euroliga, la competición de más alto nivel.

Siempre comenzamos nuestros Zocos europeos con la frase "tiempo de rumores, de altas, de bajas y de mucho movimiento." y casi podríamos añadir "tiempo de rumores sobre bases". No hay duda de que los directores de orquesta son los que marcan el ritmo del mercado y la rumorología en este agitado verano.

Haciendo una definición amplia del concepto de base, incluyendo ese termino tan de moda como es el combo guard o sea el base/escolta de siempre, y también metiendo en esa clasificación a jugadores a los que nadie considera que sean bases pero amasan más el balón que los unos de su equipo e inician las jugadas (¿alguien duda de que el director de orquesta en sus equipos era Dejan Bodiroga?) comprobaremos que no hay ninguna duda de que es el puesto de moda en los últimos años y que este verano se está mostrando claramente que es la posición estrella para los directivos.

La justificación de esto la encontramos en la lista de los MVPs de la Euroliga de la última década: Theodoros Papaloukas, Ramunas Siskaukas, Juan Carlos Navarro, Milos Teodosic, Dimitris Diamantidis, Andrei Kirilenko, Vassilis Spanoulis, Chacho Rodríguez, Nemanja Bjelica, Nando de Colo y Sergio Llull. De 11 jugadores, 8 entrán claramente en esta definición, incluso Siskaukas amasaba mucho el balón, y solo nos quedarían Kirilenko y Bjelica como mvps fuera de esta posición.

Mvps Euroliga (foto:Euroleague)

Los rumores y movimientos del mercado relacionados con este puesto son casi innumerables:

-Valencia Basket: No sigue Van Rossom y se renueva a Diot y Vives, después de que se rumoreara la posible salida del francés y se diera por hecho el fichaje de Guillem por el Barça.

-Real Madrid: Salida de Draper, Campazzo con contrato y posible vuelta del Chacho.

-Baskonia: Salida de Laprovittola y llegada de Lucas Vildoza. Shane Larkin es una de las estrellas del mercado y figura en todos los rumores de los equipos más poderosos o de su vuelta a la NBA.

-F.C. Barcelona: No siguen Munford y Renfroe. Fichado Thomas Heurtel. Tyrese Rice en todos los rumores para salir del equipo. Se ha relacionado con los blaugranas a Stefan Jovic, Jayson Granger, Guillem Vives, Shane Larkin y Aaron Jackson, al que el equipo catalán ha hecho una primera oferta. También tienen contrato Peno y Hakanson.

-Unicaja de Málaga: Salen Lafayette, Kyle Fogg y Jamar Smith. Nemanja Nedovic, perfecto ejemplo de combo guard, se rumoreo su salida ante posible interés de CSKA y Barça, pero consiguieron confirmarlo pronto. Tienen que fichar al menos dos bases y tienen derecho de tanteo sobre Jayson Granger.

-Anadolu Efes: Salida de Heurtel y Granger. Tienen que fichar dos bases y se ha hablado de Stefan Markovic y Aaron Jackson entre otros.

-Olympiakos: Tienen a Spanoulis y sigue Mantzaris. Han fichado a Strelnieks del Brose Bamberg y se les ha relacionado con Jovic y Jackson.

-Panathinaikos: Sigue Nick Calathes pero Mike James puede salir a la NBA u otros equipos Euroliga.

-Darussafaka: Desaparece de la Euroliga y con ello saldrá con casi toda seguridad uno de los caramelos del mercado: Brad Wanamaker. Los rumores más intensos lo relacionan con CSKA, Fenerbahçe o la NBA.

-Fenerbhaçe: Si por Obradovic fuera, seguramente no tocarían nada de lo importante del equipo, pero la salida de Bogdanovic hacia Sacramento le hará tener que fichar. El serbio es uno de esos jugadores que sin ser un uno, amasa el balón, inicia jugadas y es el más creativo del equipo. El principal nombre ya hemos dicho que es Wanamaker.

-CSKA: La salida de Milos Teodosic para hacer las Américas es prácticamente un hecho, a pesar de la gran oferta que le han hecho los rusos. Ya han cambiado a Jackson por Leo Westermann. Cuando se confirme la marcha de Teodosic, tendremos al equipo más poderoso económicamente de Europa buscando fichar a su base titular. Los nombres más mencionados son los de Shane Larkin, Brad Wanamaker y Stefan Jovic.

Y hay más rumores y movimientos pero hemos querido resumir los más destacados. Está claro que los nombres estrella entre los equipos son Barça, por su necesidad de todo, y CSKA por tener que suplir a Teodosic, y entre los jugadores Shane Larkin, Wanamaker, Jovic (que parece que se decantará por jugar para Djordjevic en Alemania) y Aaron Jackson, que en las últimas semanas ha recibido ofertas de Barça, Olympiakos, Anadolu y Milán.

Para terminar unas pequeñas reflexiones sobre este tema:

En primer lugar, es posible que el hecho de que las estrellas de los últimos años sean todos bases, porque la gran mayoría de los hombres grandes de calidad acaban en la NBA. Con la época dorada de combos guards que se vive en la liga estadounidense, si algo les sobra son jugadores de calidad en esa posición, pero en el caso de los interiores, esquilman el mercado mundial.

Y en segundo, es lógico a la vista de ese listado de MVPs y las tendencias que ha marcado el Real Madrid de Pablo Laso y su brillante juego exterior y el small ball de Golden State Warriors en la NBA, que todos busquen una Mano del Rey estrella, pero hay que recordar que aunque Jon Nieve sea el guapo de Juego de Tronos, no hubiera salido vivo de alguna batalla de no ser por la ayuda del gigante Mag el Poderoso, así como que el MVP de la última Final Four no fue De Colo, Teodosic, Llull, Spanoulis o Bogdanovic, si no Ekpe Udoh, un pívot de los de antes. Y el MVP de las finales NBA ha sido Kevin Durant jugando de cuatro durante muchos minutos.