El Barça Basket encadena una nueva victoria en la Liga Endesa, imponiéndose en el Palau Blaugrana a Breogán por 100-85. Will Clyburn y Myles Cale, dos de los refuerzos estivales, asumieron el liderazgo en un duelo controlado por los azulgranas. Sin embargo, el encuentro volvió a dejar una nota discordante: Joan Peñarroya descartó de nuevo a otro de los fichajes, que termina octubre sin lograr hacerse un hueco en la rotación. Esta situación alimenta la posibilidad de que el club valore un movimiento inesperado en este arranque de temporada.

4 jornadas ACB y cuatro partidos descartado Miles Norris

Configurar la plantilla veraniega con tres extracomunitarios implica necesariamente rotaciones ajustadas en la Liga Endesa. Hasta ahora, Miles Norris, uno de los fichajes destacados del Barça Basket, aún no ha debutado en la competición doméstica. Sus únicas apariciones con la camiseta azulgrana se han limitado a cinco partidos de Euroliga, con un promedio de 3 puntos y 2,4 rebotes en 9,6 minutos por encuentro.

➡️ Miles Norris torna a la convocatòria després de no disputar la primera jornada de l’Eurolliga davant el Hapoel de Tel-Aviv.



➡️ Juani Marcos és el jugador que no entra en el ‘roster’ de la segons jornada davant Panathinaikos. pic.twitter.com/7H4TyI3koO — Barça Basket (@FCBbasket) October 3, 2025

El egresado de UC Santa Barbara llegó al Barça Basket con la misión de aportar profundidad y eficacia desde el perímetro, pero Joan Peñarroya ha vuelto a dejar a Miles Norris fuera de la convocatoria frente a Breogán, al igual que sucedió ante Valencia Basket, Hiopos Lleida y Unicaja Málaga. Uno de los grandes interrogantes que deja el mes de octubre en clave blaugrana es el rol que finalmente tendrá Norris en la rotación, y si desde los despachos liderados por Juan Carlos Navarro se plantearán buscar un posible sustituto para el ala-pívot natural de San Francisco.

¿Qué sucederá con Miles Norris en el Barça Basket?

No se esperan cambios inmediatos en la plantilla del Barça Basket, y Miles Norris debería tener oportunidad de sumar minutos ante Olimpia Milano en la séptima jornada de Euroliga, el próximo 28 de octubre. Su impacto en la máxima competición continental sigue siendo irregular, mientras aguarda su esperado debut en la Liga Endesa.

No obstante, la secretaría técnica del Barça Basket mantiene un ojo puesto en las oportunidades que surgen desde la NBA y en los descartes recientes de diversas franquicias. En la posición de ala-pívot, las opciones son limitadas, pero perfiles como Precious Achiuwa, Drew Timme o David Roddy continúan sin equipo. Tres jugadores que esperan un nuevo contrato en la NBA, aunque tampoco se descarta su incorporación desde la NBA G League o de otras competiciones europeas de alto nivel.

